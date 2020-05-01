بطائرة عسكرية.. وصول جثمان شهيدي بئر العبد إلى مطار سوهاج

وصل منذ قليل إلى مطار سوهاج جثمان الشهيدين أحمد على محمد أحمد، ابن مركز أخميم بمحافظة سوهاج، الشهيد مجند محمد حسانين عبد الوهاب، ابن قرية ادفا غرب مدينة سوهاج، بطائرة عسكرية لمطار سوهاج.

وكان في استقبال الشهيدين المهندس طارق الوراقي، السكرتير العام المساعد، ومساعد مدير أمن سوهاج، حيث من المقرر إقامة جنازة عسكرية للشهيدين بمطار سوهاج الجوي.

ونعى اللواء طارق الفقى محافظ الأقليم ببالغ الحزن والأسى شهداء مصر الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن فى الحادث الإرهابي الغاشم الذي وقع بشمال سيناء .

وتوجه بخالص تعازيه لأسر الشهداء داعيا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان .

وأكد أن هذه الأفعال الإجرامية التى ترفضها الإنسانية لن تعوق مسيرة مصر نحو التقدم استكمالا لبناء مصر الحديثة و على يقينه التام بأن القصاص للشهداء سوف يأتى سريعا وأن الجناة سوف يدفعون ثمن خيانتهم لهذا الوطن.