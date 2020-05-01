AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بطائرة عسكرية.. وصول جثمان شهيدي بئر العبد إلى مطار سوهاج

الجمعة 01/مايو/2020 - 11:25 ص
شهيد بئر العبد
شهيد بئر العبد
Advertisements
خالد رياض
وصل منذ قليل إلى مطار سوهاج جثمان الشهيدين أحمد على محمد أحمد، ابن مركز أخميم بمحافظة سوهاج، الشهيد مجند محمد حسانين عبد الوهاب، ابن قرية ادفا غرب مدينة سوهاج، بطائرة عسكرية لمطار سوهاج.

وكان في استقبال الشهيدين المهندس طارق الوراقي، السكرتير العام المساعد، ومساعد مدير أمن سوهاج، حيث من المقرر إقامة جنازة عسكرية للشهيدين بمطار سوهاج الجوي.

ونعى اللواء طارق الفقى محافظ الأقليم ببالغ الحزن والأسى شهداء مصر الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن فى الحادث الإرهابي الغاشم الذي وقع بشمال سيناء .

وتوجه بخالص تعازيه لأسر الشهداء داعيا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان .

وأكد أن هذه الأفعال الإجرامية التى ترفضها الإنسانية لن تعوق مسيرة مصر نحو التقدم استكمالا لبناء مصر الحديثة و على يقينه التام بأن القصاص للشهداء سوف يأتى سريعا وأن الجناة سوف يدفعون ثمن خيانتهم لهذا الوطن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعدادات في مطار القاهرة تحسبا لوصول شخصيات عامة لتشييع جثمان مبارك

«الطائفة الإنجيلية» ناعية الشهيد الحوفي: نقدر بإجلال واعتزاز الدور الوطني الجسور لرجال الأمن

الطائفة الإنجيلية ناعية الشهيد الحوفي: نقدر بإجلال واعتزاز الدور الوطني الجسور لرجال الأمن

استعدادا لرمضان.. محافظ سوهاج يتفقد محطة تسمين الدواجن

ترشيحاتنا

التعليم زمان.. حكاية أول مدرسة للبنات في مصر .. عمرها 147 سنة وبدأت بـ 5 تلميذات

شاهد.. انهيار مستشفى ميداني لعلاج مرضى كورونا فى قطر

ريهام عبد الغفور تنعى شهداء بئر العبد برسالة مؤثرة

وفاة الدكتور هشام الساكت وكيل طب قصر العيني بفيروس كورونا

لأول مرة منذ شهرين.. إيطاليا تسجل أعلى حصيلة تعافي يومية من فيروس كورونا

رئيس جامعة القاهرة ينعي وكيل كلية الطب بعد وفاته بـ فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم مصابة بـ كورونا تعود للحياة بعد يومين من إعلان وفاتها.. تفاصيل مذهلة

هيلثى .. تعرف على الوقت المناسب لتناول المشروبات الرمضانية

بعد ظهور 5 حالات إصابة بـ كورونا.. غلق وتطهير سوق الخضار بالأقصر.. فيديو وصور