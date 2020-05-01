إزالة 7 حالات تعدى على أراضي زراعية وأملاك دولة بمساحة 1121 م2









تمكنت الأجهزة التنفيذية المختصة بالوحدات المحلية لمراكز ادكو والدلنجات ودمنهور من إزالة ٧حالات تعد على مساحة ١١٢١م من أراضى أملاك الدولة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعديين





شدد اللواء هشام آمنه - محافظ البحيرة على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتاكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.





وفى إطار ذلك أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز ( ادكو - الدلنجات - دمنهور ) عن إزالة 7 حالات تعدى على مساحة 1121 م2





وتضمنت الحملات إزالة 3 حالات تعدي بمساحة إجمالية 456 متر مربع بادكو عبارة عن مبني من الطوب الأحمر وأعمدة خرسانية وشدة خشبية علي أرض أملاك دولة وسور من الحجارة البيضاء تعدي بالبناء علي حرم هندسة الري وزراعة جسر علي حرم الري.





و إزالة 2 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بقرية طيبه والمسين بالدلنجات بمساحة 305 متر عبارة عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.





وتمكنت الحملة من إيقاف أعمال بناء مخالف بمساحة ٢٠٠ متر بنقرها التابع لمجلس قرية افلاقه بدمنهور وازالة أسوار طوليه وعرضيه بمساحة ١٦٠ متر بعزبة دهشور التابعة لقرية الأبعادية بدمنهور



