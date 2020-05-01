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رياضة

حال إنهاء المسابقة.. مدافع تشيلسي يطالب بمنح ليفربول لقب الدوري الإنجليزي

الجمعة 01/مايو/2020 - 11:31 ص
فريق ليفربول
فريق ليفربول
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محمد السعيد
طالب أنطونيو روديجر مدافع فريق تشيلسي الإنجليزي، بمنح لقب الدوري الإنجليزي لفريق ليفربول، حال إنهاء المسابقة، هذا الموسم.

وكان الاتحاد الإنجليزي، أعلن مؤخرا، إيقاف مسابقة الدوري الإنجليزي لأجل غير مسمى، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب

وقال روديجر في تصريحات لقناة "ZDF" الألمانية:" ليفربول يستحق لقب الدوري الإنجليزي حال نهاءء المسابقة، لقد قدموا موسما رائعا".

وأضاف:" إذا منحنا المختصون الضوء الأخضر لعودة الدوري الإنجليزي، يمكنت وقتها العودة، لكن إذا كان استئناف المسابقة سيؤدي إلى زيادة أعداد المصابين، فلا يمكننا فعل ذلك".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة، عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.
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