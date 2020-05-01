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أخبار العالم

الصحة العالمية تطلب من الصين دعوتها للتحقيق بشأن أصل كورونا

الجمعة 01/مايو/2020 - 11:25 ص
الصحة العالمية تطالب
الصحة العالمية تطالب الصين بالمشاركة في التحقيق بشأن كورونا
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القسم الخارجي
طالبت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، الصين بدعوتها للمشاركة في التحقيق في أصل فيروس كورونا المستجد.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن أمس الخميس، إطلاعه على الأدلة التي تثبت أن فيروس كورونا المستجد مصدره معهد ووهان للفيروسات في الصين. 

وقال ترامب في المؤتمر الصحفي حول مستجدات كورونا: "اطلعت على الدليل الذي يثبت أن مصدر فيروس كورونا هو معهد ووهان للفيروسات في الصين".
 
واتهم الرئيس الأمريكي، الصين بالفشل في السيطرة على فيروس كورونا المستجد. 

وقال ترامب في مؤتمر صحفي حول آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد: "إما أن الصين فشلت في احتواء الفيروس أو تركته ينتشر بشكل متعمد". 

كما أعرب عن عزمه فرض رسوم على الصين على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم.
 
وتساءل ترامب عن إهمال الصين في نشر فيروس كورونا قائلا: "كيف تمنع الصين الدخول والخروج من بعض المدن وتسمح بالدخول والخروج إلى أراضيها؟". 

وكانت وكالات الاستخبارات الأمريكية "سي إي إيه"، قالت أمس الخميس، إن فيروس كورونا المستجد لم يتم تصنيعه أو تعديله، مضيفة أنها لا تزال تبحث فرضية أن يكون الوباء خرج من معمل في الصين.

وفي تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ذكر أن وكالة الاستخبارات تراجعت عن جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقديم دليل على أن تفشي فيروس كورونا جاء من معمل بمدينة ووهان الصينية.

وأشار التقرير إلى أن الوكالة واثقة من أن فيروس كورونا لم يتم تصنيعه ولكنه تفشى من داخل أحد الأسواق في مدينة ووهان، كما قالت بكين.
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