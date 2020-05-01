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اقتصاد

بعد ارتفاعه 15 قرشا.. هل يعاود الدولار رحلة الصعود أمام الجنيه

الجمعة 01/مايو/2020 - 01:36 م
الدولار الامريكي
الدولار الامريكي
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محمد صبيح
انخفض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال 4 أشهر الأولى من عام 2020 (يناير - أبريل) بواقع 30 قرشا حسب بيانات البنك الأهلي المصري حيث بدأ سعر الدولار الأمريكي العام الجاري عند مستوى 15.98 جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع مسجلا مستويات 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع بختام تعاملات شهر أبريل.

سعر الدولارفى مصر لم يسجل سلسلة من التراجعات المتواترة خلال الفترة المشار إليها حيث سجل الدولار أدنى مستوى له في هذه الفترة عند مستويات 15.53 جنيه للشراء و15.63 جنيه للبيع في تاريخ 20 فبراير 2020، ثم عاود الصعود التدريجي لمستويات 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع في نهاية الشهر الماضي بزيادة 15 قرشا خلال شهرين.

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الدولار الامريكي لم ينجح في كبح جماح الجنيه المصري خلال عام 2019 حيث نجح الجنيه في الصعود أمام الدولار بوتيرة سريعة مرتفعا بنحو 1.80 جنيه، حيث استهل العام الدولار تعاملات الدولار الأمريكي في البنوك عند مستويات 17.80 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع لترتفع قيمة الجنيه أمام الدولار لتتراجع الورقة الخضراء عند مستويات 16 جنيها للشراء و16.10 جنيه للبيع بنهاية 2019.

ويعود ارتفاع الدولار الأمريكي أمام الجنيه إلى تداعيات مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي حيث دفع الوباء السيولة نحو الهروب من الأسواق الناشئة وتخارج المستثمرين الأجانب من الأسواق ذات المخاطر إلى الأسواق الأكثر أمانا منها الاستثمار في السندات الأمريكية أو الاحتفاظ بالقيمة في الذهب.

وفقا لاخر بيانات صادرة عن البنك الأهلي المصري، فقد سجل سعر اليورو 17.13 جنيه للبيع و17.02 جنيه للشراء وبلغ سعر الفرنك السويسري 16.22 جنيه للبيع و16.11 جنيه للشراء وكذا سعر الجنيه الإسترليني 19.65 جنيه للبيع و19.53 جنيه للشراء.

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