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محافظات

الحزن يخيم على منشأة راضى بكوم حماده والأهالي ينتظرون جثمان شهيد بئر العبد

الجمعة 01/مايو/2020 - 11:54 ص
محمد عبد العزيز الجوهرى
محمد عبد العزيز الجوهرى
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جمالات الدمنهورى
خيم الحزن على منشأة راضى بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة إثر استشهاد المجند مقاتل محمد عبد العزيز الجوهرى جراء انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد.

وتنتظر أسرة الشهيد وأهالي قرية ابيوقة وصول جثمان الشهيد لتشييع جنازته من مسقط رأسه ودفنه فى مقابر العائلة.

نعى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة شهداء القوات المسلحة، الذين استشهدوا اليوم، جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، وتوجه بالدعاء إلى الله لسرعة الشفاء للمصابين.

و أكد محافظ البحيرة ، أن تلك المحاولات الخسيسة مصيرها إلى زوال، وسيبقى الوطن آمنا مطمئنا، وسيطرة التاريخ من دافعوا عن الأوطان بحروف من نور ، وستظل قواتنا المسلحة دائما الحصن والسند تحمي أمن الوطن، وسلامة أراضيه، واستقراره، والدفاع عن أبنائه ضد  أعداء الأوطان وهذه المحاولات.

وكان أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أن عبوة ناسفة إنفجرت اليوم بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء. 


وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"،  أن الانفجار نتج عنه إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و٨  جنود. وأكدت، القوات المسلحة على إستمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

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