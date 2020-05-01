إبراهيم عطيان يكتب: مثلث برمودا (27)

عاد عم عبده بعد دقائق يدق الباب حاملًا الشاي، فشكره اللواء

ثم طلب منه بلطف أن يترك الصينية بما عليها من أكواب على طاولة في أحد جوانب الغرفة الخاصة به ثم يغادرها فورًا؛ لإحضار كأس فارغ.

في البداية تعجب الرجل بسبب ما طلبه اللواء ثم خرج ليحضر الكأس دون أن يستفسر عن السبب، لكن الفضول الزائد غالبًا ما يدفع بصاحبه إلى التدخل فيما لا يعنيه، أو إرهاق نفسه بالتفكير في أمور قد لا تعود عليه بالفائدة.





ولكن الأولى بالتأكيد غير مسموح بها في مكان كهذا.

أما عن التفكير وإرهاق النفس به فلا يسمح به أيضًا، لكنه قد يحدث في بعض الأحيان فتلك هي النفس البشرية التي تميل إلى المعرفة والتقصي، وهذا بالضبط ما حدث حين خرج الرجل وهو يحدِّث نفسه بصوت منخفض:

غريبة دي يا ترى سيادة اللواء عايز كوباية فاضية ليه؟

- هيعمل بها ايه؟!

- ممكن هيشرب فيها عصير من التلاجة بتاعته؟

- صح هو كده فعلًا، أومال هيكون عايزها ليه يعني؟

ثم أدرك الرجل مؤخرًا أنه لابد وأن يواجه ذلك الفضول بالحقيقة التي اعتاد عليها منذ زمن بعيد في هذا المكان فقال:

وانت شاغل نفسك ليه يا عبده بحاجات مش بتاعتك؟!

خليك في شغلك وبس، وسيب لكل واحد شغله اللي بيفهم فيه.





قام اللواء من مجلسه قبل أن يعود عم عبده بالكأس الفارغ،

ثم أخذ يعبث بأكواب الشاي والجميع يراقب ما يقوم به اللواء من أفعال غريبة لا يجدون لها تفسيرًا يريح صدورهم.

لكنهم لا يستطيعون التكهن بما يحدث؛ لأن اللواء يحجب عنهم زاوية الرؤية فزاد ذلك التصرف من فضول الحاضرين.

لا يدري الحاضرون لماذا قام الرجل مسرعًا بعد خروج الساعي وما الذي يمكن أن يفعله، لكنهم يثقون تمام الثقة أن الرجل يخطط لأمر ما، وينتظرون ما ستسفر عنه اللحظات القادمة،

لكن شيئًا من ذلك لم يحدث، وعاد اللواء ثانية ليجلس في مقعده كما كان من قبل.

فسأله ياسين المتحمس دائمًا: ماذا يحدث سيدي اللواء؟

نراك وقد ذهبت في هدوء إلى الطاولة وقلَّبت في الأكواب ثم عدت إلى المجلس دون أن يتغير شيء!

اللواء: وماذا يمكن أن يتغير في الشاي؟

هل سيصير قهوة؟

فتبسم الحضور ليس سعادة، وإنما دهشة من أمر غريب يحدث، ومن ثم مزاح اللواء لكنهم لم يتوقفوا هنا كثيرًا، وعادوا لمواصلة الحديث مجددًا وتبادل الأراء، فهم بالطبع مشغولون في كشف الغموض.

حينها كان عم عبده قد عاد لتوه مجددًا وبيده الكأس الفارغ،

فطلب منه اللواء إحضاره أولًا، ثم تقديم الشاي للحاضرين،

- شكرًا يا عم عبده.

- هاتلي الكوباية هنا الأول لو سمحت، وبعدين هات الشاي هنا، بس خد بالك.





فوضع الرجل الكوب الفارغ أمام اللواء، ثم عاد ليقدم الشاي،

لكن الجميع ومعهم عم عبده ينتظرون ما سيفعله اللواء بالكأس الفارغ، وعندما رفع عم عبده الشاي اختلت الصينية في يده وسقطت الأكواب جميعها على الأرض بلا استثناء، ففزع الجميع لمساعدة عم عبده وجلس اللواء ينظر فقط دون حراك،

ثم قال: ماذا حدث يا عم عبده؟

هل تقدم بك السن يا رجل؟

عم عبده: عفوًا يا سيدي، ولكني لا أدري ماذا جرى.

فتبسم اللواء وقال في ثقة: ولكني أعلم،

يمكنك أن تذهب الأن أيها العجوز ولا تبالي كثيرًا بما حدث.

فخرج الرجل وقال اللواء: لعل ما حدث الآن درس نتعلم منه في المستقبل.

ثم وجه حديثه للحضور بعد خروج الرجل قائلًا:

لقد تعمدتُ العبث بكوب واحد فقط فاختل توازنه عندما حمله الرجل الطيب، ولأن عم عبده تأثر بما يحدث فقد تركيزه،

فأسقط جميع الأكواب رغم أنها كانت ثابتة لا تتحرك.

ما رأيكم لو أن ما يحمل الشاي في هذه اللحظة آلة لم تتأثر بسقوط أحد الأكواب؟

هل سيقسط باقي الأكواب؟ أم أنها ربما تبقى ثابتة؟

ازداد عجب الحاضرين وتبادلوا النظرات فيما بينهم دون رد.

فقال اللواء: لو أن عم عبده تصرف كالآلة التي أتحدث عنها،

ولم يتأثر بسقوط الكوب لسقط منفردًا، واستطاع الرجل أن يحافظ على باقي الكؤوس لكن ذلك لم يحدث، وهكذا أنتم الأن.

أراكم وقد انشغلتم بأشياء لم توكل إليكم وتناسيتم على غير عادة الدور الذي تقومون به، وأخشى أن تضطربوا فيسقط الشاي.





لا أريدكم أن تفعلوا كما فعل عم عبده..

هل أستوعب الجميع الدرس أيها السادة؟

فالتزم الجميع الصمت ثم توجه ياسين لرئيسه بالاعتذار،

وطلب علاء من رئيسه الإذن في المغادرة ومتابعة عمله.





عاد علاء لمتابعة عمله غير راضٍ عن نفسه، عازم على الالتزام والتركيز فقط في مهمته وبذل المزيد من الجهد،

يبحث عن فرصة قريبة يستعيد بها ثقة اللواء سليم التي يظن أنه فقد منها جزءًا ليس بالقليل.









ثم عاد علاء وعاد معه الأمل بعد مدة قصيرة يدق باب مكتب اللواء ويحمل بيده بعض الأوراق والابتسامة على وجهه،

يزف بشرى سارة إلى اللواء سليم ويطلب منه الاطلاع على إشارة جديدة وردت منذ لحظات بنجاح الأفراد في تفخيخ المكان.

وردت تلك الإشارة من خاتم يرتديه صبحي أحد أضلاع المثلث

المسؤول عن تنفيذ العملية.

صبحي كما يبدو للجميع شخصية ضعيفة غير قادرة على التفكير واتخاذ القرار يمكن أن نطلق عليه لقب تابع!

فهو دائمًا ما يتبع الآخرين لعدم قدرته على اتخاذ قرار بسيط

أو حتى الاعتماد على نفسه.

ولهذا كان اختياره تحديدًا للإبلاغ وإرسال الإشارات للقيادة

حيث لا يمكن أن يكون موضع شك؛ فهو عديم القدرة على اتخاذ أبسط القرارات اليومية دون طلب المساعدة والنصيحة من الآخرين،

و يتجنب بشكل ملحوظ الوظائف التي تتطلب تحمل المسؤولية،

لذا وقع عليه الاختيار في تحمل مسؤلية إرسال الإشارات.





وجاء نجاح صبحي في بث إشارة التفخيخ دليلًا على دقة الاختيار والتدريب الجيد في فترة الاستعداد، فدبت في المكان حالة من الرضا والتفاؤل قد علت وجوه الجميع،

وعادت الروح مرة أخرى إلى ياسين، فسأل باهتمام عن موعد التنفيذ.

فأجابه اللواء بأن التفخيخ جزء كبير من المهمة،

لكن نجاحه لا يعني انتهاء المهمة كاملةً!

فالأهم من ذلك هو تواجد أكبر عدد من الإرهابيين أثناء التنفيذ

وهذا ما تم الاتفاق عليه مع ثلاثي المهمة قبل إرسالهم،

لذلك لن نعطي أمر التنفيذ قبل أن تأتينا إشارة منهم بتجمع أكبر عدد، كما أن الأمر يستدعي التريث والهدوء حتى تأتي إشارة الاستعداد من حمزة ورجاله حسبما تم الاتفاق من قبل.

اضطر ياسين للسكوت وتقبل الأمر بعد أن أثبت الموقف الحالي براعة اللواء سليم في إدارته للعملية، لكنه عاد مجددًا بعد ساعات للحديث عن أهمية السرعة واستغلال الفرصة المتاحة الآن للتنفيذ.





تمر الساعات ورجال الأمن في انتظار إشارة أخرى من ثلوث الموت كي تبدأ العملية لكن الإشارة لم تصل حتى الأن،

لكن اللواء كما يقال في باب الحض على التمسك بالمهم من كل شيء يعض على فكرة ماجد بالنواجذ، ولا يتصور فشلها،

لكن الجميع في حالة نفسية وفسيولوجية تعكس التوتر وعدم الارتياح، كحركة ياسين المستمرة بخطوات ثابتة ذهابًا وإيابًا التي أثارت غضب اللواء سليم وارتفع صوته موبخًا إياه،

ثم طلب منهما الانصراف و مواصلة العمل.





بالرغم من قوة وصلابة هذا الرجل وإيمانه القوى بمبدأ " اللا مستحيل "





إلا أن تمسكه بالأمل لم يكن هو الباعث الوحيد على التأني والصبر الذي أدى إلى تأخير الهجوم كما يظن البعض،

وإنما حمله على ذلك حسن ظنه بأن مَغَبَّة الهجوم على الخلية ربما تختلف كثيرًا عن ثمرة تنفيذ مثلث برمودا لخطة القتل السريع وتطهير المكان ذاتيًا..

لكن الرجل الصبور ظل يفكر بعمق في استخدام إحدى الخطط البديلة بعدما بدأت الضغوط تزداد شيئًا فشيئًا مع مرور الوقت

فاستدعى ياسين وعلاء للمناقشة حول كيفية الهجوم ونوعيته بريًا أم جويًا قبل عرضها على الجهة المسؤلة عن التنفيذ.

أيهما أنسب للقضاء على الخلية حال فشلت الخطة الرئيسية؟

ترى فكرة التشاور كانت خطوة جادة من اللواء نحو القضاء على الخلية، أم مراوغة هدفها التهدئة وكسب المزيد من الوقت؟