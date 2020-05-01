تعرفي على فيتامينات تكسبك بشرة صحية

تعانى بعض الفتيات من وجود بعض المشاكل فى البشرة مثل حب الشباب والكلف وغيرها من المشاكل الأخرى، وقد تنتج هذه المشاكل الجلدية فى الكثير من الأحيان نتيجة تناول الأطعمة الغير الصحية و ممارسة بعض العادات اليومية الخاطئة مثل التعرض للشمس مما يؤثر على نضارة البشرة





كشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، عن أبرز الفيتامينات الضرورية التى تكسبك بشرة صحية خالية، أهمها..





فيتامين D : فهو يحمى من تلف بثور البشرة

فيتامين C:يحافظ على بشرة نضارة و مشرقة

فيتامين B:يساعد على تأخر علامات التقدم بالسن

فيتامين E : هو أحد مضادات الأكسدة القوية التى تساعد البشرة على التخلص من الجذور الحرة.

يتامين :A يحمي الجلد من أي عدوى وهو أمر شائع جدا في البشرة الجافة يحفز تكوين خلايا جديدة.



