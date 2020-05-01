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محافظات

10 آلاف كرتونة مواد غذائية و20 طن لحوم للأسر الأكثر احتياجًا بالقاهرة

الجمعة 01/مايو/2020 - 11:42 ص
محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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عبد العزيز جمال
أشاد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بجهود صندوق " تحيا مصر" التى تعمل على تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة وتحسين مستوى معيشة المواطنين والمساعدة فى دعم الأسر الأكثر احتياجًا والعمالة غير المنتظمة والمرأة المعيلة خاصة فى ظل الأزمة التي سببها فيروس كورونا .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مساهمات كافة فئات الشعب المصرى فى صندوق تحيا مصر تأتى فى إطار ثقة المواطنين الكبيرة فيما يقوم به الصندوق من توصيل المساعدات الى المستحقين بمختلف المحافظات مؤكدًا على دعم المحافظة وتقديمها كافة التسهيلات الممكنة لكل مبادرات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال الذين يشاركون الدولة فى مواجهة الأزمة الراهنة بما يخدم المواطن.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ القاهرة فى الفعالية التى أقامها صندوق "تحيا مصر" صباح اليوم لتوزيع مواد غذائية ولحوم على الأسر الأكثر احتياجًا بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، د. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، د. نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام ومحافظا الجيزة والقليبوبية واللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر ود. على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير .

وذكر محافظ القاهرة  أن هذه الفعالية تأتى ضمن أنشطة مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة" التي أطلقها الصندوق لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا التى تأثرت بالأزمة التى سببها فيروس كورونا المستجد مشيرًا إلى أن صندوق "تحيا مصر" قدم ١٠ آلاف كرتونة مواد غذائية و20 طن لحوم دعمًا للأسر الأكثر إحتياجًا بأحياء القاهرة .

وأضاف محافظ القاهرة أنه سيتم تسليم الجمعيات الأهلية العاملة بمحافظة القاهرة الدعم المقدم من الصندوق لتوزيعه على المستحقين .
10 آلاف كرتونة مواد غذائية و20 طن لحوم للأسر الأكثر احتياجًا بالقاهرة
10 آلاف كرتونة مواد غذائية و20 طن لحوم للأسر الأكثر احتياجًا بالقاهرة
10 آلاف كرتونة مواد غذائية و20 طن لحوم للأسر الأكثر احتياجًا بالقاهرة
10 آلاف كرتونة مواد غذائية و20 طن لحوم للأسر الأكثر احتياجًا بالقاهرة
10 آلاف كرتونة مواد غذائية و20 طن لحوم للأسر الأكثر احتياجًا بالقاهرة
10 آلاف كرتونة مواد غذائية و20 طن لحوم للأسر الأكثر احتياجًا بالقاهرة
10 آلاف كرتونة مواد غذائية و20 طن لحوم للأسر الأكثر احتياجًا بالقاهرة
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