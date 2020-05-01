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أصل الحكاية

مركز لنشر الإسلام.. كل ما تريد معرفته عن بلدة جينيه المالية

الجمعة 01/مايو/2020 - 11:47 ص
مدينة جينيه
مدينة جينيه
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أمينة الدسوقى
بلدة عامرة بالمساجد التاريخية كانت مركزا هاما لنشر الإسلام، كل من يريد تعلم القرآن تكون هذه البلدة وجهته هى مدينة جنيه والتى تقع بالمنطقة الوسطى لجمهورية مالي، فقد ظلت البلدة ومساجدها على مدى قرون حلقة اتصال أساسية بين دول المغرب العربي وجنوب الصحراء الكبرى بلاد السودان، ومركزا لتدريس القرآن وعلومه في القارة الأفريقية.

تأسست مدينة جينيه في مالي الوسطى عام 800 ميلادية، وهي واحدة من اقدم المدن الواقعة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، وتقع جينيه على جزيرة في دلتا نهر النيجر، واصبحت معبرا مهما للتجار لنقل بضائعهم من الذهب والملح والعبيد خارج تمبكتو، خلال السنوات الماضية اصبحت جينيه أيضا مركزا للعلوم الإسلامية، ومن ابرز معالمها المسجد الكبير الذي يزين ميدان السوق.

وظلت تلك جينيه ممرا رئيسيا على طرق التجارة عبر الصحراء الكبرى، وكانت محطة هامة على الطريق الواصل بين تمبكتو في الشمال ومصادر الذهب الواقعة في الجنوب. وكانت توفر إمدادات من سمك مجفف وغلال لتمبكتو.

تقع أنقاض مدينة جينيه العتيقة على بعد ميلين إلى الجنوب الشرقي، حيث يعود تاريخ هذه البلدة إلى نحو ألف سنة قبل تأسيس مدينة جينيه الحديثة. وأظهرت حفريات أنها كانت مركزا تجاريا كبيرا دام نحو ستة عشر قرنا منذ القرن الثاني قبل الميلاد وحتى القرن الخامس عشر الميلادي. وأظهرت أيضا نشاط زراعي كبير في تلك المنطقة. وتصنف البلدتان معا - القديمة والحالية - موقعا للتراث العالمي في لائحة اليونسكو.

تضم بلدة جينيه الجامع الكبير والذي يعد من أشهر مساجد دولة مالي والساحل الأفريقي بأسره، ورغم أنه توجد مساجد أقدم منه في المدينة - منها مسجد ذو طراز مغاربي - إلا أن الجامع الكبير يعد رمز المدينة. 


يعد المسجد الكبير أكبر مبنى من الطوب الطيني في العالم، حيث أنشئ في القرن الثاني عشر الميلادي وأعيد بناءه في مطلع القرن العشرين ويقوم سكان المدينة بترميمه يدويا وبالوسائل التقليدية.
مركز لنشر الإسلام.. كل ما تريد معرفته عن بلدة جينيه المالية
مركز لنشر الإسلام.. كل ما تريد معرفته عن بلدة جينيه المالية
مركز لنشر الإسلام.. كل ما تريد معرفته عن بلدة جينيه المالية
مركز لنشر الإسلام.. كل ما تريد معرفته عن بلدة جينيه المالية
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مركز لنشر الإسلام.. كل ما تريد معرفته عن بلدة جينيه المالية

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