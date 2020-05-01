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محافظات

البحيرة تودع شهيدين من أبنائها في حادث تفجير بئر العبد

الجمعة 01/مايو/2020 - 11:53 ص
صدى البلد
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جمالات الدمنهورى
 تودع محافظة البحيرة بعد قليل وفور وصول الجثامين شهيدين من خيرة أبنائها وأبناء قواتنا المسلحة الباسلة شهداء حادث تفجير المدرعة الذى وقع مساء أمس جنوب بئر العبد بسيناء 

  لينضم البطل الشهيد  جندي  محمد عبد العزيز عبد الحليم الجوهرى ابن عزبة قنديل بمنشأة راضى  بمركز كوم حمادة  
والبطل الشهيد  جندي احمد حامد محمد عبد النبى  ابن عزبة ٥ / ٣ التابعة لقرية كوم أشو بمنطقة ابيس بمركز كفر الدوار 

لكتيبة الشهداء التى روت دمائهم الذكية أرض الوطن  لتبقى مصر  آمنة ومطمئنة، وسيذكر التاريخ من دافعوا عن الأوطان بحروف من نور ، ولتظل قواتنا المسلحة دائما الحصن والسند تحمي أمن الوطن، وسلامة أراضيه، واستقراره، والدفاع عن أبنائه ضد  أعداء الأوطان والأديان
 
ويتقدم  اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والمستشار العسكرى والقيادات التنفيذية والأمنية جنازة وتشيع الشهيد جندي  محمد عبد العزيز عبد الحليم الجوهرى مركز كوم حمادة  
وتقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد 
كما سيشهد م حازم الاشمونى السكرتير العام نائبا عن اللواء المحافظ جنازة وتشيع  الشهيد  جندي أحمد حامد محمد عبد النبى ابن مركز كفر الدوار..رحم الله شهداء الوطن وتحيا مصر


 
البحيرة تودع شهيدين من أبنائها في حادث تفجير بئر العبد
البحيرة تودع شهيدين من أبنائها في حادث تفجير بئر العبد
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