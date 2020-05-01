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أخبار البلد

المحامين: لن نقبل بالنقابة حالة واحدة من حملة الدبلومات في التعليم المفتوح

الجمعة 01/مايو/2020 - 11:47 ص
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أكد رجائي عطية نقيب المحامين ، أنه لم يقبل حالة واحدة من حملة الدبلومات في التعليم المفتوح.

وأوضح نقيب المحامين أنه فيما يتعلق بالحالات التى يسمح لها بالقيد من خريجى التعليم المفتوح ،فإن كل من قبلوا بالقيد بالنقابة حاصلين على الثانوية العامة قبل الحصول على إجازة الحقوق وأن الحالة الوحيدة التي دار حولها الجدل هي حالة متقدم  حصل على بكالوريوس التجارة وهو أعلى من الثانوية العامة قبل الحصول على إجازة الحقوق .

وأضاف نقيب المحامين  أنه لا محل على الإطلاق لقبول حملة الدبلومات الحاصلين على الحقوق من التعليم المفتوح .

وكان قد أعلن رجائى عطية، نقيب المحامين، الأوراق المطلوبة لقيد خريجى التعليم المفتوح، وهى :- 

طلب الالتحاق: - شهادة ميلاد كمبيوتر. - أصل شهادة الثانوية العامة سابقة على بداية الالتحاق بالتعليم المفتوح  وصحيفة الحالة الجنائية صالحة في مدتها المقررة و شهادة حسن سير وسلوك مرفقة في طلب الالتحاق و شهادة الحصول على إجازة الحقوق و  الحكم القضائي الحاصل عليه أو إقرار بأنه لم يحصل على حكم و شهادة المعاملة العسكرية و صور شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومي و نموذج الكشف الطبي من النقابة العامة و دفع الرسوم المحددة بالنقابة و  برينت تأمينات مع شرط تقديم الأوراق من صاحب الشأن شخصيا.

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