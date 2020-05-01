كورونا ليس وصمة عار.. 6 نصائح لمواجهة التنمر على المصابين.. عوامل تدفع بعض المرضى للانتحار.. ونصائح للمصريين للوقاية من الفيروس

ليس وصمة عار

نصائح لمواجهة التنمر على مصابي كورونا

عوامل تدفع بعض مرضى الفيروس للانتحار





ينتشر فيروس كورونا وينتقل بين البشر عن طريق ملامسة الأسطح والتقارب بين الأشخاص، وعلى ما يبدو أن فيروس كورونا المستجد لن يتوقف عن الانتشار والتفشي في العالم حتى ظهور اللقاح الذى يقضى على هذا الوباء.





ومنذ انتشار فيروس كورونا المستجد فى بلدان العالم يخشى الكثير من الأشخاص عن الإفصاح وعدم اتباع التعليمات والإجراءات اللازمة لمجرد اعتقادهم بأن فيروس كورونا وصمة عار لصاحب المرض.





وقال الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، إن "الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليس عيبا ولا وصمة عار"، مؤكدا أنه في حال ارتفاع درجة حرارة الجسم أو الشعور بتكسير فى البدن أو أى نوع من أعراض فيروس كورونا لابد من الاتصال بـالخط الساخن 105.





وأضاف "الناظر"، خلال حواره فى إحد البرامج التلفزيونية ، أن أغلب من انتقلوا إلى مستشفى الحميات مصابون بفيروس كورونا وتوفوا كان السبب أن حالاتهم متأخرة ومتدهورة.





مع تفشي فيروس كورونا في البلاد، أصبح هناك حالة من عدم الرضا من بعض الأشخاص يصحبها بعض الكلمات المؤذية والتنمر على مصابي فيروس كورونا ، لكونه وباءً غير معروف على المجتمعات، كما شبه البعض منهم فيروس كورونا بـ"الإيدز".





ولكن اجتمعت الآراء سواء الطبية أو الدينية، على أن فيروس كورونا ليس وصمة عار، لكنه مرض كباقي الأمراض ويشفى منه في حالة اكتشاف العلاج، ومع تناول الأطعمة الصحية لتقوية الجهاز المناعي يمكن محاربة الفيروس وعدم الإصابة به مع الأخذ بتعليمات الدولة وهي الالتزام في المنزل وعدم التجمعات والحفاظ على النظافة الشخصية.





وقدم موقع themoscowtimes بعض الإرشادات للتعامل مع مصابي فيروس كورونا لتخطي الأزمة النفسية بعد العلاج ومحاربة التنمر عليهم:





- الحديث معهم عن قصص إيجابية تعافت من فيروس كورونا.

- الاشتراك معهم في الحديث عن رحلة العلاج.

- البعد عن الأخبار السلبية.

- تجنب متابعة مواقع التواصل الاجتماعي.

- ممارسة التمارين الرياضية لتعزيز صحتهم.

- المشاركة العائلية.





وأشار موقع themoscowtimes الى محاولة الكثير من الأشخاص حول العالم الانتحار بسبب الاصابة بـ فيروس كورونا، ويمكن أن تؤدي المشاكل الصحية الجسدية المتفاقمة بين كبار السن إلى زيادة المشاكل الصحية خاصة الانتحار.





كما اشار الموقع الى أن الخوف من المجهول هو أحد الأسباب التي دفعت البعض الى الانتحار، لعدوم وجود علاج مع تنمر البعض على المصابين بـ فيروس كورونا وبث الشائعات على على السوشيال ميديا أنه وصمة عار.





ووفقا لموقع "مايو كلينك"، يجب مواجهة التنمر الموجه لمرضى فيروس كورونا المستجد، فلا يعد المرض عارا أو خزيا، فهو ابتلاء من الممكن أن يصيب أي فرد، ومن الممكن حدوث تأثير سلبي على مريض كورونا وظهور سلوك عدائي غير متوقع منه.





فالتنمر يولد سلوكا عدوانيا وعدائيا ويؤثر على الصحة النفسية بل والجسدية للأفراد، لذلك يجب وجود دعم نفسي ومعنوي لمصابي فيروس كورونا المستجد.



