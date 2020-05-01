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برلمان

برلماني: صامدون ضد محاولات خطف الوطن وسنقضي على النفوس الخبيثة

الجمعة 01/مايو/2020 - 11:50 ص
النائب ماجد طوبيا
النائب ماجد طوبيا
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ماجدة بدوى
أدان النائب ماجد طوبيا عضو مجلس النواب بمحافظة قنا ، الحادث الإرهابى ببئر العبد، مؤكدا أن هذه الأفعال لن تقلل من عزيمة المصريين وستزيد جنود مصر ثباتا في مواجهة الإرهاب، متابعا:" قوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة.

وتقدم طوبيا، بخالص تعازيه لأسر الشهداء، مؤكدا تقدير الدولة والشعب لتضحيات أبنائهم في سبيل الدفاع عن مقدرات البلاد، وأن البطولات التى قام بها رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة ومازالوا سيذكرها التاريخ بحروف من نور، وفى نفس الوقت سيلعن التاريخ كل إرهابي.

وأوضح طوبيا، أن الدولة المصرية عازمة على اقتلاع الإرهاب من جذوره، وكل ما تقوم به هذه الجماعات الإرهابية من عمليات إرهابية خسيسة ما هو إلا عمليات تؤكد أنهم ماضون إلى نهايتهم وأنهم فى زوال.
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