التنمية الصناعية تمد العمل بـ رخص التشغيل والسجلات التجارية المنتهية لـ 8 مايو

السويدى: الاتجاه لتعميق التصنيع المحلي أمر ضروري لمواجهة أزمة كورونا





أصدرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قرارا - حصل صدى البلد على نسخة منه - بمد العمل بكافة المستخرجات الرسمية من رخص التشغيل، والسجل الصناعى المنتهية تاريخ سريانها فى الفترة من 24 مارس حتى 8 مايو 2020 والتى ستنتهى خلال سريان قرار رئيس مجلس الوزراء وتم إخطار كافة الجهات بذلك.





وكانت الهيئة قامت باعتماد مكتبين استشاريين جديدين كمكاتب معتمدة لدى الهيئة لاعتماد الاشتراطات الخاصة بالتراخيص الصناعية تفعيلا لأحد أهم محاور قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017, ولائحته التنفيذية ..والذي أتاح استعانة الهيئة لمكاتب استشارية خاصة لمساندة الهيئة في التيسير وسرعة إنهاء إجراءات المستثمر.

وصرح المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة بأن إضافة مكاتب استشارية معتمدة اليوم يأتي تنفيذا لخطة وزارة التجارة والصناعة والهيئة في التوسع في اعتماد المزيد من المكاتب الاستشارية لتوسعة دائرة الاختيار أمام المستثمر الصناعي , فضلا عن خلق التنافس المهني فيما بين المكاتب من مقدمي الخدمة للارتقاء بمستوى وجودة هذه الخدمات للمستثمر ..لافتا إلى أن الهيئة مستمرة في تلقى طلبات المكاتب الاستشارية ليتم تقييمها من قبل اللجنة الفنية المختصة.





ويأتي اعتماد المكتبين - وهما مكتب ECB للاستشارات الهندسية, وبيت الخبرة العفيفي للاستشارات الهندسية - استكمالا لما بدأته الهيئة ديسمبر الماضي حيث قامت باعتماد 8 مكاتب استشارية كمجموعة أولى كمكاتب اعتماد لاشتراطات التراخيص الصناعية وتم إعلان قائمة بهم على البوابة الإلكترونية لكل من الوزارة والهيئة أمام المستثمرين.





وقال غازي إن قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية, والذي جاء ضمن حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي انتهجتها الدولة خلال الفترة الأخيرة استهدف تقليل الفترة اللازمة لاستخراج التراخيص الصناعية من 634 يوما طبقا لدراسة البنك الدولي إلى 7 أيام للصناعات قليلة المخاطر (الترخيص بالاخطار), و30 يوم للصناعات مرتفعة المخاطر ( الترخيص المسبق) , مما يتيح تيسيرات كبيرة للصناع ويشجع مصانع الاقتصاد الموازي في الدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.





وأعلن رئيس الهيئة أنه منذ تطبيق هذا القانون والعمل به مايو 2017 تم إصدار ما يقرب من 36 ألف رخصة حتى الآن, منهم 35225 ترخيص بالأخطار و651 ترخيصا مسبقا.





وأوضح غازي أن مكاتب الاعتماد تختص بفحص المستندات الخاصة بإقامة المنشآت الصناعية أو تشغيلها وتحديد مدى استيفائها للاشتراطات الفنية المطلوبة وغيرها من الإجراءات المقررة قانونا .





وأكد أن لجوء المستثمرين الصناعيين لمكاتب الاعتماد يكون "اختياريا"،حيث لهم الحرية الكاملة في اختيار مقدم الخدمة سواء من خلال الهيئة أو من خلال المكاتب لإنجاز أعمالهم وإنهاء إجراءاتهم في اسرع وقت, وكذا لهم حرية الاختيار في تحديد الأنسب من ضمن قائمة مكاتب الاعتماد العشر المرخص لها والمعلنة.





وفي سياق أخر، أكد محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، أن الفترة الحالية تتطلب الاتجاه نحو تعميق التصنيع المحلى، والعمل على تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على إنتاج مستلزمات الإنتاج التى تحتاجها الصناعات الكبرى، خاصة مع تأثير أزمة كورونا على القطاع الصناعى حول العالم، مما نتج عنة انخفاض فى حجم واردات خامات الإنتاج.





وأضاف السويدى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن اتخاذ إجراءات نحو تعميق المنتج المحلي فى جميع القطاعات الصناعية أمر ضرورى خلال الفترة الحالية.





وتابع أن هناك بالفعل من يطبق قانون تفضيل المنتج المحلي، لكن في الوقت ذاته هناك من يرفض تطبيق القانون، لذا يجب أن يعي الجميع جيدا أننا في ظرف دقيق، وأن هذا التوقيت هو توقيت حرب وأننا جميعا في مركب واحدة.





ولفت السويدي إلى وجود مصانع كثيرة تحولت لتصنيع المستلزمات الطبية، بدعم من وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية التي تعمل على تيسير منح التراخيص والموافقات، وكذلك تبسيط الإجراءات التي ساهمت في دفع مسيرة القطاع الصناعي بشكل عام خلال الفترة الماضية، ونأمل أن نستمر في العمل على هذا المنوال.