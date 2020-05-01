ارتفاع ملحوظ في أعداد المصابين بكورونا.. ودكتور باطنة يوضح الأسباب..فيديو

قال الدكتور أشرف العقبة رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن أسباب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، تعود إلى عدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية خلال شهر رمضان، وزيادة الفحوصات التي أجرتها وزارة الصحة الفترة الحالية .





وأَضاف الدكتور أشرف العقبة خلال مداخلة هاتفية لـ فضائية أكسترا نيوز، أن فيروس كورونا يشبة في بداية الإصابة به فيروس الأنفلونزا الموسمية، ولكنه لا يشبه الأنفلونزا العادية في حدة الأعراض التي ظهر بعد ذلك على المصاب والتي تصل للوفاة.





وأشار العقبة إلي أن فيروس كورونا من الممكن أن يتسبب في تجلطات دموية، تؤدي إلي قصور في وظائف الرئة.





وأكد العقبة أن فيروس كورونا فيروس مستجد، يصيب المريض بأعراض خطيرة، أخطرها صعوبة التنفس وقصور في وظائف الأعضاء.





وأوضح أن 80% من الحالات المصابة بكورونا هي حالات ليست حرجة ويمكن علاجها، ومعظم حالات الوفاة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.