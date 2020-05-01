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محافظات

79 مليون جنيه حصيلة رسوم تقنين أراضي الدولة بـ المنوفية

الجمعة 01/مايو/2020 - 12:47 م
صدى البلد
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محمد امين
قال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أن إجمالى ما تم تحصيله من منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة بلغ  79مليون جنيه حتى الأن. 

وأشار إلى أن إجمالى عدد الطلبات المقدمة 5893 طلب وتم إنهاء إجراءات  340 عقد منهم 291 عقد تم إستكمال كل الموافقات، في إطار تنفيذ تكليفات رئيـس الجمهـورية بالحفاظ علي المال العام واسترداد حق الدولـة. 

وفى سياق متصل أعلن  المحافظ أن عدد الطلبات التي تقدم بها المواطنين للتصالح  فى مخالفات البناء بلغ 71 ألف و247 طلب وأن إجمالى ما تم تحصيله 15 مليون و422 الف جنيه حتى الأن.

ولفت إلى أن العمل جارى على قدم وساق للإسراع بمعدلات التصالح في مخالفات البناء.

وأكد محافظ المنوفية  أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة  والتصالح فى مخالفات البناء من الملفات الهامة والحيوية وتقع علي رأس أولوياته  منذ قدومه المحافظة ، مشيرًا إلى أنه أعطي دفعة قوية للجان المختصة من خلال زيادة أعضاء اللجان الفنية والتقييم والبت لإنجاز الملفات بأسرع وقت ممكن وتذليل كــــافة المعوقات أو أي مشاكـــل تحـــول دون ســرعـــة إنهـــــاء الإجـــراءات لتحقيق المستهدف والحفاظ علي المال العام ومنع إهداره.
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