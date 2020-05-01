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ديني

أنشودة "ليالي الفرحة"بصوت شيخ أزهري.. فيديو

الجمعة 01/مايو/2020 - 01:26 م
أنشودة ليالي الفرحة..
أنشودة "ليالي الفرحة".. بصوت شيخ أزهري
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محمد شحتة
ألقى الشيخ محمد رمضان، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنشودة "ليالي الفرحة".

وقل الشيخ محمد رمضان في الأنشودة: هلت ليالي الفرحة والهلال نور وبان، والبسمة في عيونا هلت، ويا هلالك يا رمضان
زينا قلوبنا بالطاعة وعمرناها بالإيمان، ونفوسنا وأخلاقنا بتعلي مع كل آيات القرآن.

يذكر أن موقع صدى البلد، ينشر فيديو يوميا بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في شهر رمضان ضمن برنامج "نسائم" يتضمن أنشودة دينية أو دعاء رمضاني أو ابتهال.

دعاء الرسول عند الإفطار
عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنه- قال: (كانَ النَّبيُّ - صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ - إذا أفطرَ قال: ذهبَ الظَّمأُ وابتلَت العروقُ و ثبُتَ الأجرُ إن شاءَ اللهُ).

((ذهب الظمأ)) أي: انتهى الشعور بالعطش

((وابتلت العروق)) أي: رطبت بزوال اليبوسة الحاصلة من العطش.

((وثبت الأجر)) أي: زال التعب وحصل الثواب؛ وهذا حث على العبادات؛ فإن التعب يسير لذهابه وزواله، والأجر كثير لثباته وبقائه.

((إن شاء الله)) قول متعلق بالأجر؛ لئلا يجزم كل أحد؛ فإن ثبوت أجر الأفراد تحت المشيئة الإلهية .

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