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محافظات

توريد 56 ألفًا و221 طن قمح لصوامع كفر الشيخ.. صور

الجمعة 01/مايو/2020 - 12:47 م
صدى البلد
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محمود زيدان
أعلنت مديرية التموين بكفر الشيخ، اليوم، أن إجمالي كميات القمح المحلية التي جرى توريدها للصوامع والهناجر بالمحافظة، وحتى صباح اليوم، بلغت 56 ألفًا و221 طنًا و375 كيلو جرام من محصول القمح المحلي لهذا الموسم.

وقال عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، إن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية.

وأضاف، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، أن هناك 22 منفذًا تابعًا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ. 

وأشار الهابط، إلى تشكيل لجنة برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ؛ لمتابعة تلك المنافذ خلال موسم التوريد.

ولفت الهابط إلى أن اللجنة تقوم بالمرور على منافذ التوزيع، وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها، وفقا لتوجيهات المحافظ، الذي شدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.
توريد 56 ألفًا و221 طن قمح لصوامع كفر الشيخ.. صور
توريد 56 ألفًا و221 طن قمح لصوامع كفر الشيخ.. صور
توريد 56 ألفًا و221 طن قمح لصوامع كفر الشيخ.. صور
توريد 56 ألفًا و221 طن قمح لصوامع كفر الشيخ.. صور
توريد 56 ألفًا و221 طن قمح لصوامع كفر الشيخ.. صور
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