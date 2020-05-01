في ذكرى العاشر من رمضان: الثقافة تدرج مقرات شهداء القوات المسلحة والشرطة ضمن مشروع عاش هنا









قررت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة ادراج مقرات اقامة ابطال مصر من شهداء القوات المسلحة والشرطة ضمن مشروع لوحات عاش هنا الذي ينفذه الجهاز القومى للتنسيق الحضارى برئاسة المهندس محمد ابو سعدة لتروى وتوثق قصص حياتهم .





قالت عبد الدايم ان تركيب لوحات مشروع عاش هنا على المبانى التى اقام بها ابناء مصر ممن قدموا ارواحهم فداء للوطن ياتى على طريق تخليد العظماء.





وتابعت ان مسيرتهم ستبقى نبراسا للاجيال القادمة وعبرة وقدوة تستنهض الهمم لاستكمال المسيرة الحضارية التى انطلقت منذ فجر التاريخ ، مشيرة ان توثيق الأماكن التي شهدت حياتهم يعكس فخر الوطن بهؤلاء الابطال .



