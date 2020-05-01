AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

في ذكرى العاشر من رمضان: الثقافة تدرج مقرات شهداء القوات المسلحة والشرطة ضمن مشروع عاش هنا

الجمعة 01/مايو/2020 - 12:48 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي


قررت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة ادراج مقرات اقامة ابطال مصر من شهداء القوات المسلحة والشرطة ضمن مشروع لوحات عاش هنا الذي ينفذه الجهاز القومى للتنسيق الحضارى برئاسة المهندس محمد ابو سعدة لتروى وتوثق قصص حياتهم . 

قالت عبد الدايم ان تركيب لوحات مشروع عاش هنا على المبانى التى اقام بها ابناء مصر ممن قدموا ارواحهم فداء للوطن ياتى على طريق تخليد العظماء.

وتابعت ان مسيرتهم ستبقى نبراسا للاجيال القادمة وعبرة وقدوة تستنهض الهمم لاستكمال المسيرة الحضارية التى انطلقت منذ فجر التاريخ ، مشيرة ان توثيق الأماكن التي شهدت حياتهم يعكس فخر الوطن بهؤلاء الابطال . 

يذكر ان لوحات مشروع عاش هنا التى تم تخصيصها لابطال القوات المسلحة والشرطة نفذتها وزارة الثقافة ممثلة فى الجهاز القومى للتنسيق الحضارى بالتعاون مع وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وشملت مجموعة من الابطال منهم الفريق اول عبد المنعم رياض ، الفريق اول كمال الدين حسن على ، الفريق محمد سعيد الماحى ، اللواء اركان حرب منير احمد محمد شاش وغيرهم من الابطال .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس جهاز التنسيق الحضاري يكشف عن تفاصيل مشروع "عاش هنا"..فيديو

برلمانى يطالب بإصدار قانون لتكريم شهداء الأطباء ضحايا فيروس كورونا

التنسيق الحضاري ينتج فيلم ذاكرة المدينة لتوثيق حكايات شوارع مصر

وزير الأوقاف ناعيا شهداء حادث بئر العبد: لدينا مليون منسي آخر على درب البطولة والفداء

نقيب المحامين ينعى شهداء القوات المسلحة

وزير الثقافة تنعى شهداء بئر العبد: جرائم الإرهاب لن تنال من إصرارنا على التخلص من قوى الظلام

ترشيحاتنا

أمير مرتضى: أجاي بداية أزمة الأهلي وتركي آل الشيخ بعد صفقة الشناوي.. فيديو

بعد إعلان الحكومة عن قرض البنك الدولي لمواجهة كورونا.. هل سيتم تسريح عمالة؟

مفيش التزام.. مدير مستشفى صدر العباسية السابق يحمل المواطنين زيادة الإصابات بـ كورونا

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل الأرز بالخلطة للشيف توتا مراد.. فيديو

المنيا تستعد لتشييع جثمان المجند علاء عماد شهيد حادث بئر العبد الإرهابي

آخر كلمات مراهقة لوالدها قبل لحظات من وفاتها بسبب فيروس كورونا

AdvertisementS

عودة الطيران وتأجيل امتحانات الثانوية ..الحكومة توضح 7 حقائق حول كورونا و تنفي 9 شائعات.. فيديوجراف

بعد إصابته بـ كورونا..صحفي فرنسي: أمير قطر السابق بين الحياة والموت

الحكومة: إيقاف عقد القران بدءًا من شهر مايو حتى ديسمبر المقبل غير صحيح

متى تعود الحياة لطبيعتها في مصر وترفع قيود فيروس كورونا؟.. الحكومة تجيب

وفاة الدكتور هشام الساكت وكيل طب قصر العيني بفيروس كورونا

خالد الغندور يرد بقوة على تصريحات كهربا ضد الزمالك في "رامز مجنون رسمي".. فيديو

حقيقة أم شائعة؟.. عودة حركة الطيران في مصر بدءا من 16 مايو

والد شهيد الدقهلية: "كلمنى قبل استشهاده وقالى خد بالك من نفسك ونفسي راحت منى"

طعن عدة أشخاص..مقتل شخص برصاص الشرطة الأسترالية بأحد مراكز التسوق

هو محمد رمضان قلبه في دراعه ؟ .. الجمهور يسخر من مسلسل البرنس

بعد كشفها عن سر دخولها السجن .. عايدة رياض مطلوبة على جوجل

بمشاركة الآلاف.. تشييع جثمان شهيد الدقهلية وسط هتافات «لا إله إلا الله الإرهابي عدو الله».. صور وفيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالى عزبة قنديل بالبحيرة يتشحون بالسواد حزنا على اغتيال الشهيد.. فيديو وصور

تويوتا toyota تعلن تخفيضا كبيرا على أحد موديلات 2020 .. صور

جريئة وعلى الموضة .. شاهد أبرز إطلالات مريم حسن فى عيد ميلادها