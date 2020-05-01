بعد هجوم بئر العبد.. البحرين: نقف بجانب مصر في جهودها لترسيخ الأمن في المنطقة

أدانت وزارة خارجية البحرين بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف إحدى المركبات المدرعة في جنوب مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الجنود.





وأعربت الوزارة، في بيان صادر اليوم الجمعة، عن بالغ تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الشهداء وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الجبان.





وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين مع مصر الشقيقة ضد كل صور الإرهاب ووقوفها إلى جانبها فيما تبذله من جهود دؤوبة لأجل ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.





وشدد على موقف البحرين الثابت المناهض للعنف والتطرف والإرهاب بكل أشكاله، والذي يؤكد ضرورة مضاعفة الجهود الإقليمية والدولية للقضاء على الإرهاب الذي يهدد العالم بأسره.





وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أعلن أمس أن عبوة ناسفة انفجرت بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.





وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"، إن الانفجار نتج عنه إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و٨ جنود.



