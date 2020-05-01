وصف التهمة .. النقض توضح هذه الحالة

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هو وصف التهمة.
جاء في حيثيات الحكم أنه إذا قدم المتهم الى محكمة الجنايات بتهمة السرقة بطريق الاكراه , وكانت الواقعة الواردة في الأوراق والتى أسست عليها هذه التهمة هى أن المتهم عمل على تهريب المواشي المسروقة بالاتفاق مع باقى المتهمين وإيداعها في بعض المنازل.
ودارت على هذه الواقعة المناقشة مرافعة الخصوم أمام المحكمة , ثم اعتبرت المحكمة ما وقع من المتهم جريمة اخفاء أشياء مسروقة دون أن تلفت نظر الدفاع عنه فلا يجوز التظلم من ذلك , لان الوصف الذى أدين به المتهم لم يبن على وقائع جديده غير التى كانت اساسا للدعوى المرفوعه عليه ولانه لم يحكم عليه بأشد من العقوبه المقررة في القانون للجريمة المرفوعة بها الدعوى .