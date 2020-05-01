وصف التهمة .. النقض توضح هذه الحالة

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هو وصف التهمة.





جاء في حيثيات الحكم أنه إذا قدم المتهم الى محكمة الجنايات بتهمة السرقة بطريق الاكراه , وكانت الواقعة الواردة في الأوراق والتى أسست عليها هذه التهمة هى أن المتهم عمل على تهريب المواشي المسروقة بالاتفاق مع باقى المتهمين وإيداعها في بعض المنازل.