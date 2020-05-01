طريقة عمل الدجاج بالكريمة والليمون

تحتار النساء دائما في اختيار نوعية الطعام المناسب لوجبة الإفطار في رمضان،واليكم طريقة عمل أفخاد الدجاج بالكريمة والليمون والثوم في البيت وبأقل تكلفة
المقادير
- أفخاذ الدجاج : 6 حبات (منظفة)
- البصل : 1 حبة (كبير الحجم / مفروم أرباع)
- ورق غار : 1 ورقة
- القرفة : عود
- ملح : ملعقة صغيرة
- كريمة : كوب ونصف (سائلة)
- برش ليمون : 1 حبة
- عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة
- الثوم : 3 فصوص (مهروس)
- الزبدة : ملعقة كبيرة
- ملح : ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة
طريقة التحضير
- اسلقي الدجاج بماء مغلي وورق الغار وعود القرفة والبصل الأرباع والملح لمدة ساعة حتى ينضج.
- صفي الدجاج وادهني طبق الفرن بالزبدة ثم ضعي الدجاج وادهنيه بالزبدة جيدًا.
- تبلي الدجاج بالملح والفلفل وعصير الليمون وبرش الليمون والثوم المهروس.
- ضعي الكريمة فوق الدجاج وغطي الطبق بورق الالمنيوم.
- أدخلي الطبق للفرن لمدة ربع ساعة.
- ازيلي الالمنيوم وخففي حرارة الفرن وحمريها لمدة 15 دقيقة.
- قدمي الدجاج ساخنا إلى جانب الأرز أو المكرونة أو السلطة حسب الرغبة