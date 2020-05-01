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مرأة

طريقة عمل الدجاج بالكريمة والليمون

الجمعة 01/مايو/2020 - 12:47 م
صدى البلد
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آلاء حسن
تحتار النساء دائما في اختيار نوعية الطعام المناسب لوجبة الإفطار في رمضان،واليكم طريقة عمل أفخاد الدجاج بالكريمة والليمون والثوم في البيت وبأقل تكلفة

المقادير
- أفخاذ الدجاج : 6 حبات (منظفة)
- البصل : 1 حبة (كبير الحجم / مفروم أرباع)
- ورق غار : 1 ورقة
- القرفة : عود
- ملح : ملعقة صغيرة
- كريمة : كوب ونصف (سائلة)
- برش ليمون : 1 حبة
- عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة
- الثوم : 3 فصوص (مهروس)
- الزبدة : ملعقة كبيرة
- ملح : ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير
- اسلقي الدجاج بماء مغلي وورق الغار وعود القرفة والبصل الأرباع والملح لمدة ساعة حتى ينضج.
- صفي الدجاج وادهني طبق الفرن بالزبدة ثم ضعي الدجاج وادهنيه بالزبدة جيدًا.
- تبلي الدجاج بالملح والفلفل وعصير الليمون وبرش الليمون والثوم المهروس.
- ضعي الكريمة فوق الدجاج وغطي الطبق بورق الالمنيوم.
- أدخلي الطبق للفرن لمدة ربع ساعة.
- ازيلي الالمنيوم وخففي حرارة الفرن وحمريها لمدة 15 دقيقة.
- قدمي الدجاج ساخنا إلى جانب الأرز أو المكرونة أو السلطة حسب الرغبة
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