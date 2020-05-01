سكرتير عام أسيوط يتفقد أعمال رصف وتأهيل منازل وإنشاء مدارس بالبداري

أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط توجيهاته للقيادات التنفيذية بمتابعة كافة المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالقرى والمراكز بهدف دفع العمل بها والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" أثناء العمل مؤكدًا على تقديم كافة سبل الدعم وتذليل العقبات لإنجاز هذه المشروعات في مواعيدها المحددة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير وتطوير الخدمات المختلفة لهم لافتًا إلى ضرورة المتابعة للأعمال بشكل مستمر للانتهاء من المرحلة الأولى من المبادرة في أقرب وقت ممكن طبقًا للمواعيد المحددة لافتا إلى اهتمام رئيس الجمهورية ومتابعتة لمشروعات المبادرة بشكل مباشر لدعم القرى الأكثر احتياجًا والتأكد من حصولهم على كافة الخدمات الأساسية وتمكين الأسر في القرى والنجوع تحقيقًا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.









وقام المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة بتفقد مشروعات مبادرة حياة كريمة بمركز البداري يرافقه محمد حسن الديب رئيس المركز ونواب ومساعدي المركز ورؤساء القرى حيث بدأ الجولة بتفقد أعمال رصف طريق يربط بين مدينة البدارى وقرى العقال البحرى والعقال القبلي والهمامية وعزبة الأقباط والعتمانية وعزية يوسف والنواورة بطول 9 كم بعد توسعته ليصل عرضه الى ٨ متر بدلًا من 6 متر وهو يعتبر طريق بديل للطريق الرئيسي البدارى/سوهاج وذلك في إطار دعم البنية الأساسية وتلبية احتياجات القرى من المشروعات التنموية وتقديم خدمة تليق بالمواطنين مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المقررة لتحسين شبكة الطرق الداخلية ورفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين.







