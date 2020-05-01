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توك شو

سائق تاكسي يستفز راكب بكرسي الرحرحة

الجمعة 01/مايو/2020 - 01:37 م
كريزى تاكسى
كريزى تاكسى
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شيرين عادل
استفز برنامج كريزي تاكسي عبر فضائية الحياه، أحد ضيوفه ببرنامجه حيث قام بترديد عبارات " احنا بنقدملك النهاردة كرسى الرحرحة سيب نفسك خالص"، ليثير غضب الضيف .

وجاء رد فعل الضيف غاضب تجاه السائق ونصحه باستكمال القيادة والصمت تماما تجنبا لعبارات مقدم البرنامج التى تضمنت عبارات " مساج الترابيس هيخليك عريس".

البرنامج من تقديم إبراهيم السمان، وتدور فكرته حول اصطحاب الزبائن عبر التاكسى الخاص به في شوارع القاهرة والجيزة ليصنع فيهم المقالب طوال الطريق بشكل يثير غضبهم.

يقدم "السمان" خلال البرنامج العديد من الشخصيات، منها السائق الخليجي، وصاحب الشخصية العملية والإسكندراني وغريب الأطوار.

كما يقدم البرنامج  العديد من الشخصيات الأخرى، فيما ظهر في البرومو وهو يستعين بـ"قرد" لقيادة التاكسي ضمن المقلب وهو ما أثار ذهول الركاب معه.
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