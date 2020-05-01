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محافظات

محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة بالمراكز والقرى وتطهير الترع بصفة دورية

الجمعة 01/مايو/2020 - 01:39 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكليف القيادات التنفيذية بالمتابعة والاشراف على تنفيذ حملات النظافة ورفع مخلفات تطهير الترع والقمامة من على ضفافها بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم، مشيرا إلى التنسيق المستمر مع مديرية الري لتطهير الترع بصفة دورية ويتم الاستعانة بمعدات وسيارات الوحدات المحلية لرفع نواتج ومخلفات التطهير أولا بأول حتى لا تتراكم على ضفاف الترع.

وشدد المحافظ  على ضرورة توعية المواطنين بعدم إلقاء المخلفات والقمامة في الترع والمصارف والمجاري المائية حفاظًا على المياه التي يستفيد منها الجميع والوقاية من الأمراض موجهًا بمتابعة المشروعات العامة والخاصة بكافة مراكز ومدن المحافظة والتأكد من تطبيق واتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية ضمن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين.

كان المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة قد تابع حملات النظافة ورفع المخلفات ونواتج تطهير الترع بمركز أبنوب يرافقه تاج الدين أبو سداح رئيس المركز ونواب ومساعدي المركز والمتابعة الميدانية بالمحافظة وذلك بطريق كوم المنصورة بقرية المعابدة باستخدام بواسطة الحملة الميكانيكية للمركز وعمال النظافة استكمالًا لفعاليات حملة "حلوة يا بلدي" لرفع كفاءة الخدمات ومنظومة النظافة بالقرى والمراكز. 

كما تفقد بعض المشروعات منها جمعية التشييد والبناء وأعمال إحلال وتجديد مبنى إدارة أبنوب التعليمية للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية وارتداء العمال للكمامات وتوافر كافة وسائل الوقاية والحماية والأمان لهم أثناء العمل وتنفيذ كافة قرارات الدولة الخاصة بالاجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا بكافة القطاعات.

وناشد محافظ أسيوط المواطنين الإلتزام بالمنازل قدر الإمكان وعدم النزول إلا للضرورة ومنع التجمعات والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظًا على حياتهم وتجنبًا لنشر العدوى بالفيروس وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 

وأشار إلى أنه يتم تلقي جميع شكاوى المواطنين والرد على استفسارات المواطنين من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة والتعامل الفورى معها.
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