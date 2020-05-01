AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد عزلها.. الدفع بـ5 سيارات خضراوات لدعم أهالي قريه نهطاي بزفتى

الجمعة 01/مايو/2020 - 01:27 م
سيارات خضراوات
سيارات خضراوات
Advertisements
احمد علي
اعلنت مديرية التموين بمحافظة الغربية برئاسه  المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، اليوم عن توفير 5 سيارات خضروات وفاكهة كدعم لأهالي منطقتي " الجمعية الشرعية ، الجمالية " بقرية نهطاي التابعة لمركز ومدينة زفتي .
وجاء ذلك عقب صدور  قرارالصحة بعزلها بعد صدور حالات إصابة بفيروس كورونا بها .

وباشرت  السيارات بالمرور على المنازل وتوفير احتياجات الأسر من الخضروات والفاكهة بأسعار مدعمة أقل من سعر الجملة ، كما قام أسامة رجب مدير إدارة تموين مجلس قروي نهطاي ، بتوفير 400 اسطوانة غاز اخرين بخلاف 600 اسطوانة تم توفيرهم أول أمس .

 الي  المرور على المخابز للتأكد من توافر حصص الدقيق المخصص لإنتاج الخبزحفاظا على صالح المواطنين .
بعد عزلها.. الدفع بـ5 سيارات خضراوات لدعم أهالي قريه نهطاي بزفتى
بعد عزلها.. الدفع بـ5 سيارات خضراوات لدعم أهالي قريه نهطاي بزفتى
بعد عزلها.. الدفع بـ5 سيارات خضراوات لدعم أهالي قريه نهطاي بزفتى
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصدار 12 ألف بطاقة تموينية بالبحيرة تالف وفاقد «إصدار جديد»

وزير التموين يوجه بالمرور فورا على أسواق الجملة وأسواق الخضر والفاكهة للاطمئنان على توافر السلع بالأسواق

ضبط ٢٤٤٥ عبوة أدوية منتهية الصلاحية و١,٥ طن سكر مدعم

حملات تموينية على المخابز في رأس غارب لمنع التجمعات

بـ 100 كارتونة.. الهلال الأحمر يدعم أهالي قرية صفط تراب بالغربية

ترشيحاتنا

الحكومة: إيقاف عقد القران بدءًا من شهر مايو حتى ديسمبر المقبل غير صحيح

المنيا تستعد لتشييع جثمان المجند علاء عماد شهيد حادث بئر العبد الإرهابي

لطمة لـ أردوغان.. الليرة التركية تهوي لأضعف مستوى

طعن عدة أشخاص..مقتل شخص برصاص الشرطة الأسترالية بأحد مراكز التسوق

في عيد ميلادها.. 15 صورة تبرز أناقة منة عرفة

أين تقف الزوجة في الصلاة مع زوجها في البيت؟ شاهد رد الإفتاء

AdvertisementS

عودة الطيران وتأجيل امتحانات الثانوية ..الحكومة توضح 7 حقائق حول كورونا و تنفي 9 شائعات.. فيديوجراف

بعد إصابته بـ كورونا..صحفي فرنسي: أمير قطر السابق بين الحياة والموت

للمتعافين من كورونا.. دعوة للتبرع بـ 1.5 لتر دم لإنقاذ مصابي الفيروس

الحكومة: إيقاف عقد القران بدءًا من شهر مايو حتى ديسمبر المقبل غير صحيح

متى تعود الحياة لطبيعتها في مصر وترفع قيود فيروس كورونا؟.. الحكومة تجيب

وفاة الدكتور هشام الساكت وكيل طب قصر العيني بفيروس كورونا

خالد الغندور يرد بقوة على تصريحات كهربا ضد الزمالك في "رامز مجنون رسمي".. فيديو

والد شهيد الدقهلية: "كلمنى قبل استشهاده وقالى خد بالك من نفسك ونفسي راحت منى"

حقيقة أم شائعة؟.. عودة حركة الطيران في مصر بدءا من 16 مايو

هو محمد رمضان قلبه في دراعه ؟ .. الجمهور يسخر من مسلسل البرنس

طعن عدة أشخاص..مقتل شخص برصاص الشرطة الأسترالية بأحد مراكز التسوق

وسط أنباء عن وفاته..تايوان تكشف معلومات جديدة حول صحة زعيم كوريا الشمالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ودعت البراءة.. 20 صور تكشف تطور إطلالات منة عرفة فى عيد ميلادها

أهالى عزبة قنديل بالبحيرة يتشحون بالسواد حزنا على اغتيال الشهيد.. صور

تويوتا toyota تعلن تخفيضا كبيرا على أحد موديلات 2020 .. صور