بعد عزلها.. الدفع بـ5 سيارات خضراوات لدعم أهالي قريه نهطاي بزفتى

اعلنت مديرية التموين بمحافظة الغربية برئاسه المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، اليوم عن توفير 5 سيارات خضروات وفاكهة كدعم لأهالي منطقتي " الجمعية الشرعية ، الجمالية " بقرية نهطاي التابعة لمركز ومدينة زفتي .

وجاء ذلك عقب صدور قرارالصحة بعزلها بعد صدور حالات إصابة بفيروس كورونا بها .





وباشرت السيارات بالمرور على المنازل وتوفير احتياجات الأسر من الخضروات والفاكهة بأسعار مدعمة أقل من سعر الجملة ، كما قام أسامة رجب مدير إدارة تموين مجلس قروي نهطاي ، بتوفير 400 اسطوانة غاز اخرين بخلاف 600 اسطوانة تم توفيرهم أول أمس .



