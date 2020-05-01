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مرأة

هل تستجيب الحالات الخطيرة لعلاج رمديسفير

الجمعة 01/مايو/2020 - 01:38 م
صدى البلد
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آلاء حسن
بعد الاعلان عن رمديسفير كعلاج لفيروس كورونا المستجد، أعلنت معاهد الصحة الامريكية عن نجاحع في التجارب السريرية وقدرته في علاج الفيروسات.


وكشفت التقارير الامريكية أن عقار رمديسفير قلص من مدة الشفاء وساعد بشكل كبير على التخلص من فيروس كورونا المستجد بالاضافة إلى قدرته على المساعدة في حل الازمة.


وهو أحد الخيارات الموحودة حاليًا إلى جانب غيره من العقاقير المضادة للفيروسات أو هيدروكسي كلوروكوين وبدأت المعاهد الأمريكية التجربة السريرية والتاكد منه.


ولكن كشفت التقارير أنه شعاع من الامل للشفاء من فيروس كورونا وليس اللقاح الاساسي فلا يعتد عليه فهو يستخدم لحالات الطؤاري فقط وليس العلاج الاصلي لفيروس كورونا. 
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