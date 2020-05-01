من عبد الناصر إلى السيسي.. 56 عاما على احتفال مصر رسميا بـ عيد العمال.. مبادرة الرئيس لعمال اليومية طاقة نور.. وعدم المساس بـ القطاع الخاص في ظروف كورونا

فى احتفالية عيد العمال :

- العمال تحملوا عبء الإصلاحات الاقتصادية كحل حتمى لتحقيق التنمية المستدامة

- الرئيس يؤكد بعدم المساس بعمال القطاع الخاص في ظروف (كوفيد-19)

- مبادرة السيسي لعمال اليومية طاقة نور





يحتفل ملايين العمال فى مصر، ودول العالم، اليوم الجمعة ، بعيد العمال، فى الأول من مايو من كل عام، كرمز لنضال الطبقة العاملة من أجل حقوقها.





ويعود عيد العمال فى أصله لعام 1869 ، حيث شكل عمال قطاع الملابس فى فيلادلفيا الأمريكية ومعهم بعض عمال الأحذية والأثاث وعمال المناجم منظمة "فرسان العمل"، هذه المنظمة عملت كتنظيم نقابى يكافح من أجل تحسين الأجور وتخفيض ساعات العمل، واتخذ هذا التنظيم من 1 مايو يوما لتجديد المطالبة بحقوق العمال.





وتمضي السنون ليشهد أول مايو فى عام 1886 أكبر عدد من الإضرابات العمالية فى يوم واحد فى تاريخ أمريكا، إلى نحو 5000 إضراب للمطالبة بألا تزيد ساعات العمل على 8 ساعات، وأخذت الحكومات بعد ذلك تحول احتفال الأول من مايو من يوم احتجاج وصراع طبقي إلى يوم استيعاب وتعاون.





وفي مصر كان هناك تراثًا عماليًا مستقلًا للاحتفال بعيد العمال بدأ في عام 1924، حيث نظم عمال الإسكندرية احتفالًا كبيرًا في مقر الاتحاد العام لنقابات العمال ثم ساروا في مظاهرة ضخمة حتى وصلت إلى سينما "باريتيه" حيث عقد مؤتمرًا ألقيت فيه الخطب.





ورغم حظر الحزب الشيوعي المصري الأول والسياسات القمعية للحكومات البرجوازية ومحاولات منع المسيرات والمؤتمرات بمناسبة أول مايو، ظلت الحركة النقابية المصرية تحتفل بالمناسبة وتنظم المسيرات والمؤتمرات طوال الثلاثينات والأربعينات رغم الصعوبات والقمع ولكن مع وصول جمال عبد الناصر إلى السلطة والتأميم التدريجي للحركة العمالية أخذت المناسبة شكلًا رسميًا وتم استيعاب المناسبة .





ويأتي عيد العمال 2020 والعالم بأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وكانت مصر عازمة علي خفض معدلات البطالة ، وكانت تخطط إلى خفض معدلات البطالة بنسبة من 1% إلى 1.5% لتصل إلي 6.3% من قوة العمل ، بعد أن وصل هذا المعدل إلى 8% من قوة العمل البالغة 28.9 مليون فرد ، في الربع الأخير (أكتوبر/ديسمبر) من عام 2019، ومقارنة بنسبة 13.2% خلال الربع الأول (يناير/ مارس) 2013، ولكن بعد ظهور فيروس "كورونا" ، وما يمر به العالم في هذا الخصوص فسيتم إعادة النظر في هذه الخطة .





واليوم يمر 56 عامًا على احتفال مصر رسميًا بعيد العمال ، وخلال هذه السنوات تعددت مظاهر احتفال الرؤساء به ، وكان لكل منهم بداية من الرئيس جمال عبدالناصر وصولًا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى طقوسه الخاصة وتنوعت أماكن الاحتفال به .





بدأت مصر رسميًا فى الاحتفال بـ "عيد العمال" فى الأول من مايو 1964 بعد قرار من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر اعتبار هذا اليوم عطلة رسمية ، وإقامة احتفال يتمثل فى إلقاء الرئيس خطابًا سياسيًا أمام قيادات النقابيين من العمال ، ويتم تكريم القدامى ممن أثروا العمل النقابى بفكرهم وعملهم لخدمة العمال ، وذلك بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى .





وتتوالى السنون بالاحتفال بعيد العمال من عبد الناصر الذى وضع حجر الأساس لهذا الاحتفال ، وكان حريصًا على مشاركة العمال، وأن يكون دائمًا قريبًا من هذه الفئة ، فأقيم الاحتفال الأول به فى ميدان الجمهورية عام 1964 ، وآخر احتفال فى 1969 بمصنع الحديد والصلب بحلوان .





وبعد تولى الرئيس أنور السادات سار على نهج عبد الناصر فاحتفل بعيد العمال بمدينة الحديد والصلب بحلوان ، وألقى 11 خطبة على مدار فترة حكمه ، وتعددت فى عهده أماكن الاحتفال بهذه المناسبة ، وكان أبرزها قيامها فى سفاجا، العريش ، والإسكندرية والمحلة الكبرى ، بينما كان الاحتفال الأخير له قبل اغتياله فى مدينة 15 مايو .





وعلى مدار 30 عامًا فترة حكم الرئيس الأسبق الراحل حسنى مبارك ، كان الاحتفال بعيد العمال من داخل قاعة المؤتمرات فى مدينة نصر، وكان مقولة أحد العمال " المنحة يا ريس" هى الجملة الأشهر فى كل عام، وتمثلت مظاهر الاحتفال فى إلقاء الرئيس لخطاب ، والوعد بزيادة العلاوة والمرتبات .





وانتقل مقر الاحتفال بعيد العمال فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى إلى قصر القبة ، وكانت سنة سوداء على مصر هى فترة حكم الإخوان .





وخلال فترة حكم المستشار عدلى منصور الانتقالية كرئيس للجمهورية، احتفل بعيد العمال من قصر الاتحادية .





ومع بداية تولى الرئيس السيسى قيادة حكم البلاد حاول الرجل أن يصلح ما أفسدته عهود سابقة فى غضون ما يقرب في 6 سنوات .. وسابق الزمن .. وقهر المستحيل لبناء مصر الجديدة ، ليضعها على طريق التقدم والازدهار الذى ينشده لشعبه ووطنه ، ويزرع الأمل فى نفوس المصريين من أجل مستقبل واعد ، يضمن لمصر قوتها ويبعث العزة والكرامة فى نفوس الشعب المصرى .





وأقيم أول احتفال بعيد العمال في عهد الرئيس السيسي داخل أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس ، وفى العام الماضى أقيم بقصر رأس التين بالإسكندرية وخلال هذه السنوات الماضية استطاع عمال مصر ومعهم كل فئات الشعب تحمل عبء الاصلاحات الاقتصادية كحل حتمى لتحقيق التنمية المستدامة ووضع مصر على خارجة الطريق الصحيح ، لتحقيق التنمية الشاملة، ما أسهم فى امتصاص الآثار السلبية لفيروس كورونا ، وكانت مصر سباقة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية علي المستويات الصحية والاجتماعية والاقتصادية وعدم المساس بعمال القطاع الخاص في تلك الظروف التي يعيشها العالم ومصر بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.





هذه الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية حافظت علي وسائل الإنتاج بجهود أصحاب الأعمال وحرصهم على توفير بيئة عمل آمنة للعاملين في مختلف مواقع العمل، وفي نفس الوقت قامت وزارة القوي العاملة ومديريتها علي مستوي 27 محافظة بواسطة مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية بالتفتيش علي الشركات والمصانع للوقوف علي هذه الإجراءات حفاظا على العمالة من الإصابة بفيروس كورونا .





وكانت الدولة حريصة علي عمالها في كل مواقع العمل والإنتاج، فضلا عن من تضرروا من توقف عملهم ، وكانت المبادرة الرئاسية لعمال اليومية الذين يطلق عليهم العمالة غير المنتظمة ، بصرف 500 جنيه لمدة 3 أشهر للمتضررين في فيروس كورونا بمناسبة طاقة نور لهم ، حيث بدأ صرف الدفعة الأولى خلال الفترة من 13 وحتى 16 أبريل الماضي، وتم استكمال مرحلة الصرف اعتبارا من يوم الأحد 26 حتي 30 من نفس الشهر ويستكمل من 11 مايو إلي 14 من نفس الشهر ، شرط أن يصل لكل مستحق رسالة نصية من 2030 على رقم التليفون المحمول المسجل قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف.