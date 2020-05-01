ضبط سجق منتهي الصلاحية لدى كبار الجزارين في السويس

تمكنت مباحث التموين فى السويس، من ضبط كميات من السجق منتهى الصلاحية لدى عدد من محلات الجزارة المشهورة بحى السويس والأربعين.





كان اللواء رجب عبد العال ، مدير أمن السويس، أمر بشن حملات تموينية موسعة على محلات التجارية للتاكد من صلاحية وصحة المواد الغذائية المقدمة لدى أبناء المحافظة.





وبناء عليه أمر اللواء عامر محمود عامر ، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس ، بخروج حملة تموينية تضم مباحث التموين والمرافق يرافقهم الطب البيطرى والاحياء لتأكد من صلاحية المواد الغذائية .





خرجت الحملة تحت اشراف العميد ايمن عبد الحميد ، رئيس ادارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس ، وقادها العقيد شريف امين ، رئيس مباحث التموين ، وعثرت الحملة على كميات من السجق منتهى الصلاحية لدى عدد كبار الجزارين فى حى السويس والاربعين .





كما عثرت الحملة على قيام احد الجزارين بيبع لحم مستوردة على انها لحم بلدى وتم تحرير محضر له بالغش التجارى .