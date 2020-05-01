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محافظات

ضبط سجق منتهي الصلاحية لدى كبار الجزارين في السويس

الجمعة 01/مايو/2020 - 01:40 م
مباحث التموين
مباحث التموين
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حسن غنيمة

تمكنت مباحث التموين فى السويس، من ضبط كميات من السجق منتهى الصلاحية لدى عدد من محلات الجزارة المشهورة بحى السويس والأربعين.


كان اللواء رجب عبد العال ، مدير أمن السويس، أمر بشن حملات تموينية موسعة على محلات التجارية للتاكد من صلاحية وصحة المواد الغذائية المقدمة لدى أبناء المحافظة.


وبناء عليه أمر اللواء عامر محمود عامر ، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس ، بخروج حملة تموينية تضم مباحث التموين والمرافق يرافقهم الطب البيطرى والاحياء لتأكد من صلاحية المواد الغذائية .


خرجت الحملة تحت اشراف العميد ايمن عبد الحميد ، رئيس ادارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس ، وقادها العقيد شريف امين ، رئيس مباحث التموين ، وعثرت الحملة على كميات من السجق منتهى الصلاحية لدى عدد كبار الجزارين فى حى السويس والاربعين  .


كما عثرت الحملة على قيام احد الجزارين بيبع لحم مستوردة على انها لحم بلدى وتم تحرير محضر له بالغش التجارى . 

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