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اقتصاد

اتحاد الغرف التجارية يهنئ المصريين بمناسبة عيد العمال

الجمعة 01/مايو/2020 - 03:18 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
هنأ مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة  المصريين رئيسا وشعبا وحكومة بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

وأرسل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في بيان له اليوم برقية تهنئة الي جموع عمال مصر المخلصين الذين يمثلون العنصر التنموي الحقيقي في مختلف مواقع الإنتاج والخدمات في بلدنا الحبيبة، مشددا علي  أن هذه المناسبة تحتم علينا أن نبعث برسالة شكر وامتنان واعتزاز وتقدير لعمالنا في مختلف المجالات.

وقال" العربي" إن احتفالنا بعيد عمال مصر يواكب الأيام الروحانية الكريمة التي يعيشها شعبنا حاليا وهي ايام شهر رمضان المبارك منوها الي إنه من خلال احتفالنا بهذه المناسبة، نذكر بكل وفاء وتقدير عمال مصر المخلصين الذين يواصلون العمل ليلا ونهارا حُبًا في الوطن وإيمانًا بأن العمل هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات ويبذلون المزيد من الجهد والعطاء؛ كي تواصل بلدنا الحبيبة مسيرة التنمية نحو غدٍ أفضل ينعم فيه شعب مصر العظيم بحياة كريمة ومستقبل مشرق يسوده السلام  والرخاء والأمن .

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