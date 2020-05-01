AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الكنيسة: استشهاد الشماس المجند أبانوب بولس في حادث بئر العبد الإرهابي

الجمعة 01/مايو/2020 - 01:39 م
المجند أبانوب عبد
المجند أبانوب عبد التواب
Advertisements
سامح سلام
قال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إنه انطلقت إلى الفردوس مساء أمس روح المجند أبانوب عبد التواب بولس ابن إيبارشية ديرمواس، وذلك إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت المدرعة التي كان يستقلها بمدينة بئر العبد بشمال سيناء.

وأضاف القس بولس حليم أن المجند الشهيد أبانوب ينتمي لقرية طوخ التابعة لإيبارشية ديرمواس ودلجا، لافتا إلى أن المجند تربى بكنيسة الشهيد الأنبا غللينيكوس وكان يخدم بها شماسًا.

ونعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أبطال القوات المسلحة الباسلة الذين استشهدوا اليوم في حادث بئر العبد الإرهابي.

وجاء في نص البيان، تنعي الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني شهداء القوات المسلحة، الذين استشهدوا اليوم إثر انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة، جنوب مدينة بئر العبد.

وأضاف البيان أن الكنيسة تثمن ما يبذله رجال القوات المسلحة من جهود لحماية أمن الوطن، واستقراره وسلامة أراضيه، والدفاع عن أبنائه.

وتابع قائلا، نصلي أن يمنح الله عزاءً وسلامًا لأهالي الشهداء الأبرياء وأن يمنَّ بالشفاء العاجل على المصابين.

وأكدت الكنيسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تضامنها الكامل مع القوات المسلحة  في محاربة الإرهاب وفي مواجهة كل من يحاولون زعزعة استقرار الوطن، نصلي أن يحفظ الرب وطننا العزيز من كل شر وأن ينعم عليه بسلام وأمن وأمان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تنعى شهيد الوطن المقدم محمد فوزي الحوفي

الكنيسة الأرثوذكسية: متضامنون مع القوات المسلحة في محاربة الإرهاب

الكنيسة الكاثوليكية تنعى شهداء الوطن في حادث بئر العبد الإرهابي

الكنائس المصرية تنعى شهداء الوطن في بئر العبد .. وتؤكد تضامنها الكامل مع القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب

وزير الإعلام ينعى شهداء بئر العبد: رحم الله أبطال القوات المسلحة

رمضان صبحي ينعى شهداء بئر العبد

ترشيحاتنا

مفيش التزام.. مدير مستشفى صدر العباسية السابق يحمل المواطنين زيادة الإصابات بـ كورونا

فيديوجراف.. ماذا يفعل البرنس داخل فيلا أبوهشيمة؟

ممرضة تفارق الحياة بين أحضان طفلتها بعد إصابتها بـ فيروس كورونا

طعن عدة أشخاص..مقتل شخص برصاص الشرطة الأسترالية بأحد مراكز التسوق

عودة الطيران وتأجيل امتحانات الثانوية ..الحكومة توضح 7 حقائق حول كورونا و تنفي 9 شائعات.. فيديوجراف

ارتفاع ملحوظ في أعداد المصابين بكورونا.. ودكتور باطنة يوضح الأسباب..فيديو

AdvertisementS

عودة الطيران وتأجيل امتحانات الثانوية ..الحكومة توضح 7 حقائق حول كورونا و تنفي 9 شائعات.. فيديوجراف

بعد إصابته بـ كورونا..صحفي فرنسي: أمير قطر السابق بين الحياة والموت

للمتعافين من كورونا.. دعوة للتبرع بـ 1.5 لتر دم لإنقاذ مصابي الفيروس

الحكومة: إيقاف عقد القران بدءًا من شهر مايو حتى ديسمبر المقبل غير صحيح

متى تعود الحياة لطبيعتها في مصر وترفع قيود فيروس كورونا؟.. الحكومة تجيب

وفاة الدكتور هشام الساكت وكيل طب قصر العيني بفيروس كورونا

خالد الغندور يرد بقوة على تصريحات كهربا ضد الزمالك في "رامز مجنون رسمي".. فيديو

والد شهيد الدقهلية: "كلمنى قبل استشهاده وقالى خد بالك من نفسك ونفسي راحت منى"

حقيقة أم شائعة؟.. عودة حركة الطيران في مصر بدءا من 16 مايو

هو محمد رمضان قلبه في دراعه ؟ .. الجمهور يسخر من مسلسل البرنس

طعن عدة أشخاص..مقتل شخص برصاص الشرطة الأسترالية بأحد مراكز التسوق

وسط أنباء عن وفاته..تايوان تكشف معلومات جديدة حول صحة زعيم كوريا الشمالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ودعت البراءة.. 20 صور تكشف تطور إطلالات منة عرفة فى عيد ميلادها

أهالى عزبة قنديل بالبحيرة يتشحون بالسواد حزنا على اغتيال الشهيد.. صور

تويوتا toyota تعلن تخفيضا كبيرا على أحد موديلات 2020 .. صور