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برلمان

برلماني: نناقش مع الحكومة آلية امتحانات الشهادات والجامعات.. الأحد

الجمعة 01/مايو/2020 - 01:42 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في البرلمان
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ماجدة بدوى
طالب النائب  اللواء شكرى الجندى وكيل اللجنه الدينيه بمجلس النواب ونائب الدائرة الثانيه بمركز شرطة كفر الشيخ وزيرى التربيه والتعليم والتعليم العالى بسرعة إعلان طرق الامتحانات وانهاء أى لغط بشأن امتحانات الشهادة الثانويه وكذا طلبة السنوات النهائيه بالجامعات وخاصة طلبة كلية الطب.

وشدد الجندي على ضرورة وضع آليه للامتحانات مع تطبيق الإجراءات الاحترازيه التى تحافظ على صحة الطلبه اوانتقال العدوى لهم مع ضرورة أن لانوقف العمليه التعليميه أو نضيع عام من عمر الوطن، مردفا: " لاأفرض رأى بعينه وأعلم أن الحكومه تبحث هذا الأمر".

وأوضح النائب أن وزيرى التربيه والتعليم والتعليم العالى سيحضرون إلى مجلس النواب الاحد القادم لعرض خطتهم وسنناقش ذلك الأمر بما يحفظ صحة الطلاب من ناحيه  ويسير العمليه التعليميه.
 
وأكد وكيل اللجنة الدينيه: "نقدر جهود الدوله فى التعامل مع أزمة كورونا وندعم كافة الاجهزه التنفيذيه ونقف خلفها فى تلك المحنة وندعوا الله أن يزيح الغمه وتعود الحياه لطبيعتها".
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