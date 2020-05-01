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فن

رسالة تفاؤل من عمرو سعد لمتابعيه عبر انستجرام

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:09 م
صدى البلد
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ميرنا محمود

نشر عمرو سعد صورة جديد له عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام


وكتب عمرو سعد: ما أجمل التفاؤل بمستقبل جديد يتجلى فيه أعلي درجات الطموح والحب والنجاح.


ونالت الصورة إعجاب متابعيه وجاءت التعليقات كالآتي :

كل سنه و انت طيب وحشتنا مسلسلاتك 

صباح التفاؤل والأمل

يارب يبقي مستقبل جميل



يذكر أن أحدث أعمال عمرو سعد فيلم «حملة فرعون» المأخوذ عن قصة فيلم "العظماء السبعة" التي قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضى وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم «شمس الزناتى» فيما بعد


وفى سياق آخر قال عمرو سعد، إنه لن يشارك فى السباق الرمضانى هذا العام، ولكنه يشجع استكمال تصوير المسلسلات فى بيئة وقائية جيدة لأن المشاهدين يحتاجون للترفيه عنهم.

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