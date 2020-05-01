نجوم الفن ينعون شهداء حادث بئر العبد.. عمرو دياب: خالص العزاء لأسرهم.. أمير كرارة: ربنا يصبر أهلهم.. أحمد حلمي: خير أجناد الأرض

حرص عدد كبير من نجوم الفن على نعي شهداء حادث بئر العبد ضحايا الهجوم الإرهابي الغاشم في منطقة بئر العبد بشمال سيناء بعد انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة.. ونستعرض أبرز الفنانين من خلال التقرير التالي:





أمير كرارة

غرد أمير كرارة عبر تويتر قائلا "‏رحم الله شهداء الوطن وربنا يصبر أهلهم".





عمرو دياب

غرد عمرو دياب عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر: "رحم الله شهداء الوطن .. خالص عزائي لأسر شهدائنا وتمنياتي بالشفاء العاجل للجميع".





أحمد حلمي

نعى أحمد حلمي شهداء حادث بئر العبد الذين ذهبوا ضحايا الهجوم الإرهابي الغاشم في منطقة بئر العبد بسيناء بعد انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة.





وكتب أحمد حلمي: رحم الله شهداء وطننا الغالي وستظل مصر محروسة من كل غدر بفضل من الله وبجنود هم خير أجناد الأرض، جنود استشهدوا فوقها ومن أجلها ويدفنون بها.





إسعاد يونس

نعت الفنانة إسعاد يونس شهداء بئر العبد الذين راحوا ضحايا الهجوم الإرهابي الغاشم عليهم في منطقة بئر العبد بسيناء بعد إنفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة.

وكتبت إسعاد يونس عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام قائلا "‏أنت المنتقم الجبار يا رب… إنا لله وإنا إليه راجعون".





آسر ياسين

نعى الفنان آسر ياسين شهداء حادث بئر العبد الإرهابي الذي وقع مساء اليوم قبل ساعات من إفطار رمضان.





وغرد آسر ياسين، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: "حسبنا الله ونعم الوكيل.. ربنا يصبر أهالي شهداء الوطن وضحايا الإرهاب الغادر .. هو ده #الاختيار فعلًا، جنود يدافعون عن وطنهم ويضحون بدمائهم علشانه وخونة يقتلونهم في شهر الصيام والرحمة".









غادة عبد الرازق

نعت الفنانة غادة عبد الرازق شهداء بئر العبد الذين راحوا ضحايا الهجوم الإرهابي الغاشم عليهم في منطقة بئر العبد بسيناء بعد انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة.





ونشرت غادة صورة وكتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام قائلة "‏اللهم ارحم الشهداء اليوم #حسبى الله ونعم الوكيل #مصر#جيش مصر #شهداء سيناء".





مدحت العدل

نعى السيناريست مدحت العدل شهداء حادث بئر العبد الإرهابي الذي وقع مساء اليوم قبل موعد الإفطار.





وغرد مدحت العدل عبر حسابه بموقع التدوين الاجتماعي تويتر: "تمامًا مثلما فعل الإرهابيون في مذبحة رفح وفي هذا الشهر الكريم يعودون للإرهاب الأسود في بئر العبد ..بلا ضمائر ولا دين ولا إنسانية".





وأضاف: "ولكنهم لا يعرفون ان مصر لن تستسلم ..رحم الله شهداء الوطن .. وما دام هناك الجيش المصري فالنصر لنا إن شاء الله".





صبا مبارك

نعت الفنانة صبا مبارك شهداء "بئر العبد" خلال مداخلتها في برنامج "تفاعلكم" على قناة "العربية"، حيث قالت: "أقدم واجب العزاء للشعب المصري في استشهاد ضابط و إصابة مجموعة من الضباط في شمال سيناء والإدانة الشديدة لمن فعلوا ذلك".





شيرين رضا

نعت شيرين رضا شهداء حادث بئر العبد ضحايا الهجوم الإرهابي في منطقة بئر العبد بسيناء بعد انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.





وكتبت شيرين رضا: رحم الله شهداء الوطن الغاليين وتعظيم سلام على أرواحهم الطاهرة #بير_العبد.









ماجد المصري

نعى الفنان ماجد المصري شهداء بئر العبد ضحايا الهجوم الإرهابي في منطقة بئر العبد بسيناء بعد انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة.





وكتب ماجد المصري: ربنا يجمعنا بيهم أو يجعلنا منهم رحم الله شهداء الوطن.





ريهام عبد الغفور

نشرت النجمة ريهام عبد الغفور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام رسالة تنعى فيها شهداء بئر العبد أمس .





فيما علقت قائلة: "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ.صدق اللهُ العظيم .. رحم الله شهداء الوطن وربنا يصبر أهلهم يارب".





نرمين الفقي

نشرت نرمين الفقى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام رسالة مؤثرة تنعى فيها شهداء بئر العبد الذين توفاهم الله أمس بانفجار عبوة ناسفة.





وعلقت نرمين الفقي قائلة: حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا كفرة الله يحرق قلوبكم زي ما حرقوا قلوبنا على خيرة شباب مصر ربنا يرحمهم وتمنياتي بالشفاء للمصابين".









هند صبري

نعت الفنانة هند صبري، أبطال القوات المسلحة الذين استشهدوا إثر انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، وذلك من خلال حسابها الرسمي على "انستجرام".





ونشرت هند صبري، صورة للجنود المصريين، وعلقت عليها قائلة: "غير الدم ما حدش صادق.. المجد للشهداء.. ولعن الله الإرهابيين الكفرة أعداء الحياة .. رحم الله شهداء مصر في بئر العبد".



