بالكمامة والقفازات..حلاق بالقناطر الخيرية يمارس عمله بحرص..شاهد

وبالرغم من حالة الطوارئ والإجراءات الاحترازية

اتخذها مجلس الوزراء، إلا أن المصريون دائما ما يضعون

و طابعهم الخاص فى أى عمل.





حيث قام بعض الحلاقين بمنطقة القناطر الخيرية باتخاذ تدابير شخصية لحماية انفسهم من عدوى الفيروس القاتل وأداء عملهم.





ويرتدى البعض القفازات الطبية والكمامة لحماية نفسه وعائلته من التعرض لأى خطر ، و إستطاع أن يمارس عمله حتى يوفر لعائلته قوت يومهم وفى نفس الوقت كان مثالًا للتعايش مع الوضع الراهن دون الإصابة بأضرار جسدية ومادية .

التيلمساتهم