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منوعات

بالكمامة والقفازات..حلاق بالقناطر الخيرية يمارس عمله بحرص..شاهد

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:11 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام - صلاح مهدى
فى ظل تزايد أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد كل يوم ، يقوم المصريون باتخاذ تدابير للحد من انتشار الفيروس.

وبالرغم من حالة الطوارئ والإجراءات الاحترازية التي اتخذها مجلس الوزراء، إلا أن المصريون دائما ما يضعون لمساتهم و طابعهم الخاص فى أى عمل.

حيث قام بعض الحلاقين بمنطقة القناطر الخيرية باتخاذ تدابير شخصية لحماية انفسهم من عدوى الفيروس القاتل وأداء عملهم.

 ويرتدى البعض القفازات الطبية والكمامة لحماية نفسه وعائلته من التعرض لأى خطر ، و إستطاع أن يمارس عمله حتى يوفر لعائلته قوت يومهم وفى نفس الوقت كان مثالًا للتعايش مع الوضع الراهن دون الإصابة بأضرار جسدية ومادية .
بالكمامة والقفازات..حلاق بالقناطر الخيرية يمارس عمله بحرص..شاهد
بالكمامة والقفازات..حلاق بالقناطر الخيرية يمارس عمله بحرص..شاهد
بالكمامة والقفازات..حلاق بالقناطر الخيرية يمارس عمله بحرص..شاهد
بالكمامة والقفازات..حلاق بالقناطر الخيرية يمارس عمله بحرص..شاهد
بالكمامة والقفازات..حلاق بالقناطر الخيرية يمارس عمله بحرص..شاهد
بالكمامة والقفازات..حلاق بالقناطر الخيرية يمارس عمله بحرص..شاهد
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