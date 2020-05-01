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أخبار العالم

يديعوت: الهجمات الإسرائيلية ضد حزب الله ستتواصل لإحباط ملف الجولان

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:16 م
يديعوت : الهجمات
يديعوت : الهجمات الإسرائيلية ضد حزب الله ستتواصل
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سمر صالح
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الجمعة، مقالًا للكاتب الإسرائيلي "رون بن يشاي" والذي جاء فيه أن التقديرات المختلفة تشير إلى أن الهجمات المنسوبة لإسرائيل في سوريا وخاصةً ضد تمركز حزب الله في مناطق قريبة من الحدود مع الجولان، ستتواصل، على غرار ما نسب الليلة لإسرائيل من هجمات في القنيطرة.

وأشار بن يشاي، إلى أن مصادر متطابقة أكدت أن الهجمات استهدفت الليلة مراكز مراقبة تابعة لحزب الله داخل مواقع عسكرية سورية، مشيرًا إلى أن إسرائيل مصممة على منع تمركز الحزب بالمنطقة، ومنعه من إقامة بنية تحتية بهدف تنفيذ هجمات منها ضد إسرائيل.

ولفت إلى أن الهجمات تأخذ في الحسبان إمكانية وقوع تصعيد عسكري، لكن الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية مصممان على إحباط "ملف الجولان"، أو ما يمكن إطلاق عليه مشروع حزب الله في تلك المنطقة.

واعتبر ما جرى الليلة الماضية جزء من النشاط التكتيكي الإسرائيلي المستمر الذي يهدف لتعطيل هذه المحاولات من الحزب اللبناني.

وأشار إلى أن هذا الهجوم هو الاعتداء الخامس المنسوب إلى إسرائيل في غضون شهر، إحداها وفق مراكز استخباراتية استهدف مجمع لفيلق القدس تحت الأرض في مطار المزة العسكري بدمشق. 

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