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محافظات

محافظ المنيا يتفقد مشروع إنشاء المتحف الآتوني

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:16 م
مشروع إنشاء المتحف
مشروع إنشاء المتحف الآتوني
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ايمن رياض
تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مشروع إنشاء المتحف الآتوني بمنطقة شرق النيل، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد،، وذلك لمتابعة آخر مستجدات الأعمال بالمتحف وتنفيذ أعمال المرحلة الثالثة، ضمن جهود المحافظة للعمل على متابعة نهو وإنجاز كافة المشروعات القومية، بالتزامن مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

أكد المحافظ خلال جولته التفقدية داخل المتحف أنه أحد المشروعات السياحية الهامة بالمحافظة، وسوف يساهم بقوة في دعم المحافظة سياحيًا وثقافيًا، من خلال وضع المنيا على الخريطة السياحية المحلية والعالمية، وتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية الوافدة إلى المحافظة، وثقافيًا من خلال خدمة المجتمع المحيط بالمتحف.

وأشار المحافظ إلي أن العمل جار في كافة المشاريع بجميع القطاعات، حيث يبلغ عدد المشاريع الجاري العمل بها 130 مشروعا ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، موضحا أن ازمة كورونا لم تتسبب في إيقاف العمل في تلك المشروعات حتى لا تؤثر سلبيا ذلك على عجلة الإنتاج، ولتعظيم استفادة المواطن من تلك المشروعات، ولهذا تعمل المحافظة علي دفع العمل بالمشاريع القومية بالتوازي مع تطبيق إجراءات مواجهة كورونا.
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