محافظ المنيا يتفقد مشروع إنشاء المتحف الآتوني

وأشار المحافظ إلي أن العمل جار في كافة المشاريع بجميع القطاعات، حيث يبلغ عدد المشاريع الجاري العمل بها 130 مشروعا ضمن الخطة الاستثمارية

للمحافظة، موضحا أن ازمة كورونا لم تتسبب في إيقاف العمل في تلك المشروعات حتى لا تؤثر سلبيا ذلك على عجلة الإنتاج،

استفادة المواطن من تلك المشروعات، ولهذا تعمل

دفع العمل بالمشاريع القومية بالتوازي مع تطبيق إجراءات مواجهة كورونا.