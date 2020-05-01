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أخبار العالم

بالفيديو قطار مضيء في سماء ‎السعودية.. ما القصة؟

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:17 م
قطار مضئ في سماء
قطار مضئ في سماء السعودية
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محمود نوفل
شاهد بعض سكان السعودية، مساء أمس الخميس، قطارًا مضيئًا في السماء شكل مشهدًا رائعًا، حيث ذكر الفلكي "مُلهم هندي" أن الأجسام المضيئة التي عبرت السماء بشكل سريع وكانت متراصة خلف بعض، تعد الدفعة السابعة من أقمار ‎"ستارلينك" التي أطلقتها شركة "سبيس إكس" الأسبوع الماضي، وكان عددها ٦٠ قمرًا صغير الحجم، مما يرفع العدد الإجمالي إلى ٤٢٠ قمرًا، وهي معدة لتوفير خدمة الإنترنت.


ووصفت المجموعة الأولى بأنها مشهد لم تعتده الأرض من قبل، بعد أن أطلقت شركة "سبيس إكس" لمؤسسها إيلون ماسك، 60 قمرًا صناعيًا، هي المجموعة الأولى ضمن مشروعها لاتصالات الإنترنت فائقة السرعة الذي أطلقت عليه اسم "ستارلينك".

وبدا المشهد في الليل وكأن قطارًا مضيئًا مكوّنًا من 60 عربة، يجوب الفضاء ويثير الدهشة، حسبما رصده "ماركو لانغبروك" المتخصص في تعقب الأقمار الصناعية، وفقًا لموقع "سبيس دوت كوم"، 

وكتب "ماركو" على مدونته، عندما نشر فيديو للأقمار الصناعية الستين التابعة لشبكة "ستارلينك" للإنترنت فائق السرعة، يقول: "إليكم فيديو التقطته، استعدوا لمشهد أخّاذ".

وقال "ماركو" إنه استخدم معرفته بارتفاع المدار الذي ستطلق فيه الأقمار الصناعية في تعقبها ومعرفة مكانها في سماء الأرض ليلًا.

وبحسب "ماركو"؛ فإن مشهد "قطار الأقمار الصناعية" لا يتاح للمرء رؤيته كل يوم؛ موضحًا أن القطار سيعبر الفضاء مرتين أو ثلاث مرات كل ليلة، قبل أن تنتشر لاحقًا في مواقعها المحددة لها.
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بالفيديو قطار مضيء في سماء ‎السعودية.. ما القصة؟

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