الحلقة ٨ من مسلسل لعبة النسيان.. دينا الشربيني تعثر على دليل خيانتها

شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل لعبة النسيان محاولة يحيى الصرفي "محمود قابيل" إقناع حفيده يحيى أن والدته رقية " دينا الشربيني" لا تتذكره" ليصاب بالحزن ويبدأ يحيى الصغير في معاملة "رقية" بطريقة قاسية خاصة بعد أن ذكر لها موقف قبل تعرضها لحادث الانتحار وفقدان الذاكرة وكذبت عليه بأنها تتذكر هذا الموقف.





وتتحدث رقية مع زوزو " رجاء الجداوي" وتخبرها بأنها تحاول استعادة ذاكرتها لكي تتأكد إن كانت خانت زوجها ام لا لتؤكد لها زوزو أنها تثق فيها ولا تصدق عليها ما يقال.





وتطلب رقية من طبيبتها النفسية بهيرة " انجي المقدم" ان تستقر في منزلها الذي كانت تعيش فيه مع زوجها المقتول امجد " احمد صفوت" بدلا من البقاء في منزل عائلة زوجها حتى تتذكر ما حدث ولكن تظهر على بهيرة ملامح التوتر وتحاول منعها.





وتطلب رقية من نادين "هديل حسن "، شقيقة امجد مفتاح فيلا ثم تذهب وتستعيد ذكرياتها مع أمجد ثم تفتش في أغراضها لتكتشف وجود تذكرتين طيران وكشف حساب خاص بفندق في الغردقة باسمها هي وعشيقها خالد وهدان "أحمد داوود"، تحاول الاتصال ببهيرة ولكنها لا تجيب على اتصالها لتطلب مقابلة شقيق خالد وهدان التوأم ، عمرو وهدان " احمد داوود".





تقدم رقية لعمرو وهدان ادلة تثبت وجود علاقة بينها وبين شقيقه خالد وهدان ويصر على رأيه أن شقيقه لم يخون زوجته معها وأن رحلاتهما للغردقة كانت ليس بدافع الخيانة الزوجية ويتهم عمرو "رقية" بأنها تحاول اقناع نفسها بأنها زوجة خائنة بأي شكل وهو ما يجعلها تحزن وتتركه وتذهب لاحضار ابنها يحيى من المدرسة.





وهناك تلتقي بحماها يحيى الصرفي الذي يكرها بشدة ثم يطلب يحيى الصغير ان يركب السيارة مع جده ووالدته ويجمع بينهما رغم كراهية يحيى الصرفي لرقية بسبب تسببها في مقتل نجله امجد على يد عشيقها.