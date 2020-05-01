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محافظات

كان ابن موت ودائما ما يتمنى الشهادة.. ماذا قال أهالي وأصدقاء شهيد بني سويف

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:12 م
شهداء الحادث الارهابي
شهداء الحادث الارهابي
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محمد عبد الحليم
سادت حالة من الحزب والأسي ممزوجة بالفرحة والحماس، لدى أهالى قرية الحكامنة بمركز ومدينة بنى سويف، لاستشهاد  إبنهم المجند محمود عادل أحمد هاشم، أحد أبطال  انفجار إحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بسيناء، والتى راح ضحيتها استشهاد ضابط وإصابة ضابط صف و8 جنود، مطالبين بضرورة القيام بعملية التطهير الشاملة لكل بؤر الإرهاب والضلال والتى تستهدف كافة الجنود المصريين من الجيش والشرطة المصرية.

وقال أشرف، أحد أصدقاء الشهيد المجند محمود عادل: "محمود كان لسة ماشي من 3 أيام بالظبط "و في آخر مكالمة هاتفية بيننا تحدث فيها عن أمنيته الشخصية وهي أن يصبح شهيدا من شهداء الوطن، وكانت عبارات الشهيد مثل طلقات الرصاص تصل مباشرة إلى مناطق الإحساس وخاصة عندما قال لي نصا: " يا أشرف نفسي أموت شهيد، ونبي يا أشرف ادعيلي أموت شهيد، أنا داخل يا أشرف الجيش دا عشان أموت شهيد، دي أمنية حياتي اللى بتمناها من ربنا كل شوية إنى أموت شهيد، وإن أجمل مكان بحبه وبستريح ليه هو "القبر ".

وأضاف صديقه "  الشهيد كان يتميز بصفات الرجولة والشهامة والأخلاق، وكان قبل الخدمة يتواصل معى طالبا منى الحضور إلى المطعم الذي يعمل به للحديث معه والفضفضة"، وأشار إلى أن الشهيد كان يعمل بأحد المطاعم ببني سويف وكان من أمهر الطهاة.

فيما قال  محمد "مدرس من أبناء القرية "  الشهيد كان من أنبل  أبناء القرية ليس وحده فقط بل هو وإخوته حيث له 3 أشقاء أخت كبري وأخين صغيرين وهو يتوسطهم وكان يتميز بدماثة الخلق والطيبة  وحب العمل، فيما نعي المطعم الذي كان يعمل فيه محمود واصفا إياه من بأنه مخلص وأمين ومتقن لصنعته جيدا.

كان ابن موت ودائما ما يتمنى الشهادة.. ماذا قال أهالي وأصدقاء شهيد بني سويف
كان ابن موت ودائما ما يتمنى الشهادة.. ماذا قال أهالي وأصدقاء شهيد بني سويف
كان ابن موت ودائما ما يتمنى الشهادة.. ماذا قال أهالي وأصدقاء شهيد بني سويف
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