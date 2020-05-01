عقد أول اجتماع لمجلس الوزراء الياباني منذ إعلان حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا

عقد مجلس الوزراء الياباني، اليوم الجمعة، أول اجتماع له باستخدام نظام الفيديو منذ إعلان حالة الطوارئ بسبب فيروس "كورونا"، وسط دعوات للحد من التفاعل والتقارب بين الأشخاص.





وذكرت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية، أن رئيس الوزراء شينزو آبي وكبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدى سوجا، شاركا في الاجتماع الذي استمر لست دقائق من الغرفة ذاتها بمكتب آبي، كما شارك وزراء آخرين في الاجتماع من مكاتبهم الوزارية.





وأشارت الصحيفة إلى أنه تم عقد هذا الاجتماع على أساس التجربة وستقرر الحكومة ما إذا كانت ستواصل عقد اجتماعات كهذه بعد رؤية نتائج اجتماع اليوم.





من جهته، قال سوجا "لقد كان من الجيد أن نحظى بفرصة لكي يرى أعضاء المجلس بعضهم البعض بعد مدة طويلة"، فلم يكن يعقد الوزراء اجتماعات شخصيًا بشأن قرارات المجلس التي اتخذت مؤخرًا.





يذكر أنه منذ إعلان حالة الطوارئ في اليابان بسبب فيروس "كورونا" في 7 أبريل الماضي، لم تٌعقد اجتماعات لمجلس الوزراء بشكلها التقليدي، وكان يتم تسليم الوثائق التي تتعلق بالقرارات السياسية لكل وزير للتوقيع عليها.



