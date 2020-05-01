بزيادة 10 مليارات.. 19 مليار جنيه حجم السيولة بالبورصة الأسبوع الماضي

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 9.2 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 1262 مليون ورقة منفذة على 101 ألف عملية خلال الأسبوع السابق عليه.

واستحوذت الأسهم على 28.1 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصور فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 71.9 % خلال الأسبوع.





وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10554 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 4.28%، بينما سجل مؤشر إيجي إكس 70 صعودا بنسبة 6.92% مسجلا 1225نقطة.



سجل مؤشر s&p ارتفاعا بنحو 3.8% مغلقا الفترة عند مستوى 1529 نقطة.. وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped سجل ارتفاعا بنحو 4 % مغلقا عند 12260 نقطة.. سجل مؤشر ايجى اكس 100 هبوطا بنحو 3.5% مغلقا الفترة عند 1134 نقطة.