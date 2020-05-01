بزيادة 10 مليارات.. 19 مليار جنيه حجم السيولة بالبورصة الأسبوع الماضي

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي نحو 19.4 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 2074 مليون ورقة منفذة على 180 ألف عملية.
وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 9.2 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 1262 مليون ورقة منفذة على 101 ألف عملية خلال الأسبوع السابق عليه.
واستحوذت الأسهم على 28.1 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصور فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 71.9 % خلال الأسبوع.
وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10554 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 4.28%، بينما سجل مؤشر إيجي إكس 70 صعودا بنسبة 6.92% مسجلا 1225نقطة.
سجل مؤشر s&p ارتفاعا بنحو 3.8% مغلقا الفترة عند مستوى 1529 نقطة.. وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped سجل ارتفاعا بنحو 4 % مغلقا عند 12260 نقطة.. سجل مؤشر ايجى اكس 100 هبوطا بنحو 3.5% مغلقا الفترة عند 1134 نقطة.
سجل مؤشر s&p ارتفاعا بنحو 3.8% مغلقا الفترة عند مستوى 1529 نقطة.. وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped سجل ارتفاعا بنحو 4 % مغلقا عند 12260 نقطة.. سجل مؤشر ايجى اكس 100 هبوطا بنحو 3.5% مغلقا الفترة عند 1134 نقطة.