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برلمان

الجندي ينعى شهداء الحادث الإرهابى بسيناء: لدينا مشروع 100 مليون شهيد

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:17 م
القوات المسلحة
القوات المسلحة
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فريدة محمد
نعى النائب مصطفى الجندى عضو مجلس النواب، شهداء قواتنا المسلحة الباسلة الذين استشهدوا  بشمال سيناء، مؤكدًا أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا، و ان الواقع أكد ان صقور وبواسل الجيش والشرطة كانوا يثأرون لشهداء مصر دائما وحققوا نجاحات كبيرة فى تصفية الخلايا الارهابية وقيادات ورؤوس قوى الشر والارهاب والظلام داخل سيناء وفى جميع انحاء البلاد.
 
وقال " الجندى " فى بيان له اصدره منذ قليل، ان من قاموا بهذا العمل الارهابى الخسيس لن تتركهم ابدا مصر وجيشها الباسل وشرطتها الوطنية وسيتم القصاص منهم وفى القريب العاجل متوجها بالدعاء الى الله عز وجل ان يسكن شهداء هذا الحادث فسيح جناته وان يلهم اسرهم وذويهم الصبر والسلوان وان يمن بالشفاء العاجل على المصابين ووجد النائب مصطفى الجندى تأكيده بان مصر لديها مشروع 100 مليون شهيد ولن يهدأ لهذا الشعب العظيم اى بال حتى يتم القضاء نهائيا على الارهابيين فى جميع انحاء مصر مؤكدا ان الواقع أكد للعالم كله ان مثل هذه الحوادث الارهابية تزيد مصر كلها قوة وعزيمة لاجتثاث الارهاب من جذوره وان الشعب المصرى كله فداء لمصر وجيشها وشرطتها.

وقال النائب مصطفى الجندى ان من قاموا بهذا العمل الارهابى الخسيس خلال هذه الايام المباركة فى شهر رمضان المعظم يؤكد ان امثال هؤلاء الارهابيين الخونة لادين لهم ولاوطن لهم ولايعرفون اى لغة سوى لغة الارهاب والقتل وسفك دماء الابرياء مطالبا من المجتمع الدولى باسره القيام بمسئولياته للمواجهة الحاسمة مع الانظمة والدول التى تشجع وتسلح وتمول وتأوى الارهاب والارهابيين على اراضيها.
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