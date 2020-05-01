AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

نشرة الصحة والمرأة.. كل ما تود معرفته عن علاج الإيبولا رمديسفير.. وتطور إطلالات منة عرفة في عيد ميلادها

الجمعة 01/مايو/2020 - 03:16 م
منة عرفة
منة عرفة
Advertisements
حياة عبد العزيز
نشر موقع "صدى البلد" ، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

وبالرغم من ان الأطباء مازالوا يجرون اختبارات سريرية على عقار رمديسيفير المضاد للفيروسات، إلا  أن العقار أثبت نجاحه في علاج المرضى في بداية إصابتهم، على عكس المصابين من الحالات الحرجة. 

وذكرت إحدى هذه الدراسات، التي تديرها المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، ان  عقار رمديسيفير أظهر فاعلية كبيرة بين جميع الأدوية التي طرحت للبحث في الفترة السابقة كعلاج لفيروس كورونا التاجي.

المشروبات الرمضانية  من الأشياء التى لا يخلو منزل منها خلال شهر رمضان و توجد على أغلب موائد الطعام مثل مشروب العرقسوس والتمر هندي والخروب  و قمر الدين وغيرها من المشروبات.

قالت  الدكتورة ولاء أبو الحجاج استشاري التغذية العلاجية ونائب رئيس الجمعية المصرية للسمنة وعلاجها، أن يتعامل الكثير من الأشخاص مع المشروبات الرمضانية بطريقة خاطئة و غير صحية خلال شهر رمضان مما يضر بصحتهم.

تنتاب البعض حيرة كبيرة في اختيار المسلسلات المفضلة لديهم  و بالأخص مع حلول شهر رمضان الكريم، يبدأ مارثون المسلسلات الذى يتفاعل معه الكثير من الأشخاص ويقضي أمامها أوقاتا مسلية.

كشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، فى برنامج برج الحظ المذاع على موقع صدى البلد عن نوعية المسلسلات التى تتوافق مع كل برج.

تحتفل اليوم 1 مايو الفنانة الشابة منة عرفة بعيد ميلادها الـ21 عاما.

شهدت إطلالات منة عرفة تطورا كبيرا منذ بداية مسيرتها الفنية وهى طفلة وحتى الآن، وقد طرأت تغييرات كثيرة على شكل منة عرفة   ليس فى الشكل فقط، ولكن فى إطلالاتها وأناقتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة.. 3 أطعمة تقوي الجهاز المناعي.. معلومات عن الجلطة القلبية بعد إصابة هالة فاخر.. أسرار إطلالة ملكة بريطانيا.. مشروبات رمضانية لمرضى الضغط

بديل للأدوية.. مشروب رمضاني صحي لمرضى ضغط الدم المنخفض

هيلثي.. تعرف على فوائد وأضرار المشروبات الرمضانية

كبير أطباء البيت الأبيض: رمديسفير علاج واعد لفيروس كورونا

العرقسوس.. مشروب رمضاني تعود بدايته لعصر الفراعنة

المسلسل المناسب لكل برج .. الجوزاء والحمل غير متوقعين

ترشيحاتنا

بسبب 3 دنانير ..ضبط مصري قتل كويتيا أول يوم رمضان.. تفاصيل

آخر يوم للخدمة في سيناء.. شهيد المنوفية استعد للنزول إجازة وجاء محمولا بـ النعش

أنا مسيحية.. أبرز تصريحات عايدة رياض بعد تصدرها جوجل

بشرى سارة.. الإمارات تعلن اكتشاف علاج مبتكر لـ كورونا بالخلايا الجذعية

الصحة تعلن أعلى معدل إصابة بفيروس كورونا منذ دخوله مصر

متفوقا على ريال مدريد وليفربول.. الأهلي المصري يتصدر استفتاء ماركا الإسبانية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا يستحب تناولها .. أضرار القهوة على مرضى السكر

شاهد .. تويوتا راف فور معدلة بواجهة لامبورجيني اوروس

هنخس في رمضان .. العصير الأخضر مشروب خارق للتنحيف وتنظيف الجسم