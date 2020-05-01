نشرة الصحة والمرأة.. كل ما تود معرفته عن علاج الإيبولا رمديسفير.. وتطور إطلالات منة عرفة في عيد ميلادها

نشر موقع "صدى البلد" ، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:





وبالرغم من ان الأطباء مازالوا يجرون اختبارات سريرية على عقار رمديسيفير المضاد للفيروسات، إلا أن العقار أثبت نجاحه في علاج المرضى في بداية إصابتهم، على عكس المصابين من الحالات الحرجة.





أظهر فاعلية كبيرة بين جميع الأدوية التي طرحت للبحث في الفترة السابقة كعلاج لفيروس كورونا التاجي. وذكرت إحدى هذه الدراسات، التي تديرها المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، ان عقار رمديسيفير





المشروبات الرمضانية من الأشياء التى لا يخلو منزل منها خلال شهر رمضان و توجد على أغلب موائد الطعام مثل مشروب العرقسوس والتمر هندي والخروب و قمر الدين وغيرها من المشروبات.





قالت الدكتورة ولاء أبو الحجاج استشاري التغذية العلاجية ونائب رئيس الجمعية المصرية للسمنة وعلاجها، أن يتعامل الكثير من الأشخاص مع المشروبات الرمضانية بطريقة خاطئة و غير صحية خلال شهر رمضان مما يضر بصحتهم.





تنتاب البعض حيرة كبيرة في اختيار المسلسلات المفضلة لديهم و بالأخص مع حلول شهر رمضان الكريم، يبدأ مارثون المسلسلات الذى يتفاعل معه الكثير من الأشخاص ويقضي أمامها أوقاتا مسلية.





كشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، فى برنامج برج الحظ المذاع على موقع صدى البلد عن نوعية المسلسلات التى تتوافق مع كل برج.





تحتفل اليوم 1 مايو الفنانة الشابة منة عرفة بعيد ميلادها الـ21 عاما.



