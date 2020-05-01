6.6 مليار جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة الأسبوع الماضي

سجلت تعاملات المصريين نسبة 78.5 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.8 % والعرب على 5.7 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات.





وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 342.4 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 15.8 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.





والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 66.0 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات.





بينما سجل الأجانب 26 % وسجل العرب 7.9 % وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 6605 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 1312 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.



