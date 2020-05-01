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اقتصاد

6.6 مليار جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة الأسبوع الماضي

الجمعة 01/مايو/2020 - 06:01 م
صدى البلد
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محمد صبيح
سجلت تعاملات المصريين نسبة 78.5 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.8 % والعرب على 5.7 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 342.4 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 15.8 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 66.0 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات.

بينما سجل الأجانب 26 % وسجل العرب 7.9 % وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 6605 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 1312 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

واستحوذت الأسهم على 28.1 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصور فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 71.9 % خلال الأسبوع.
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