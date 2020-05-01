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رياضة

أحمد عبدالرازق: إيقاف النشاط الرياضي قرار سليم.. والأهم سلامة الجميع

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:38 م
أحمد عبدالرازق
أحمد عبدالرازق
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رباب الهوارى
كشف أحمد عبدالرازق صانع ألعاب فريق التحرير السابق وبني سويف الحالي، عن ذكرياته ومشواره الكروي ورأيه في توقف النشاط الرياضي علي خلفية انتشار فيروس كورونا.

و قال أحمد عبدالرازق في تصريحات خاصة لـ صدي البلد أن بدايته في ممارسة كرة القدم بمركز شباب مدينة كوم امبو بمحافظة أسوان ،واللعب كناشئين ومنه للفريق الأول ، قبل الانتقال لنادي التحرير ومن نادي التحرير لنادي بني سويف . 

وقال إن طموحه الفترة القادمة هو عودة النشاط الرياضي وعبور أزمة انتشار فيروس كورونا بسلام على الجميع، والصعود بفريق بني سويف للدوري الممتاز.

وتطرق الحديث عن أجمل أهدافه قائلا أغلى هدف لي كان في مرمى النادي الأهلي بكأس مصر هذا الموسم ، وسبب اعتزازى بهذا الهدف ليست طريقة الهدف لاني سجلت اهداف افضل منه بس بسبب قيمة واسم النادي الاهلي .

وأضاف أن مثله الأعلى في كرة القدم رونالدينيو، وعن اكثر المدربين تأثيرا في مشواره قال الكابتن عبدالرحيم يوسف لاعب ومدرب نادي أسوان رحمة الله عليه ،لأن أول من اكتشفنى .

وعن فرص بني سويف فى منافسات الممتاز ب قبل توقف النشاط قال ، كانت فرص صعود فريق بني سويف كبيرة جدا وذلك لان الفريق كان يخطو بخطى ثابتة ،واستطعنا احتلال المركز الأول مرة أخرى ،ولذلك ففرص بني سويف ف الصعود اقوى من اي منافس آخر في حال استكمال الدورى ، مشددا على ان قرار اتحاد الكرة بتوقف النشاط سليم لامن وسلامة الجميع.

وعن قرار عودة النشاط ، أشار اللاعب بالطبع اتمنى عودة النشاط باقرب وقت لأننا كلاعبين من اكثر الاشخاص ضررا بسبب ايقاف النشاط ، ولان ذلك يعتبر مصر رزقنا الأساسي و الوحيد .

واختتم تصريحاته كاشفا نشاطه اليومي في فترة التوقف بأنه يتدرب يوميا في المنزل على فترات للاحتفاظ باللياقة البدنية وعدم زيادة الوزن .
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