ضبط مصنع لإنتاج مخدر الايس بمضبوطات بـ 17 مليون جنيه فى سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية بسوهاج لقيامه بإعداد معمل لتصنيع مخدر الآيس بقصد الإتجار به وترويجه على عملائه .





تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط عاطل سبق اتهامه فى قضيتين آخرهما قضية مخدرات من البلينا في سوهاج تخصص فى الإتجار بمخدر الآيس (الشابو) وقيامه بإعداد معمل لتصنيع وإنتاج ذلك المخدر، وفى سبيل ذلك قام بتجميع كميات كبيرة من السلائف والكيماويات الداخلة فى عملية التصنيع، وكذلك كميات كبيرة من العقاقير التى تحوى المادة الفعالة لمخدر الآيس، متخذًا من مسكنه الكائن بدائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج وقوات الأمن المركزى، تم استهداف المتهم وضبطه حال تواجده بمسكنه.





وضبط بحوزته كمية من مخدر الآيس وزنت (4,500 كيلو جرام) و زجاجة بها كمية من مخدر الآيس السائل (مصنع) وزنت (2 لتر) و(5) تذكرة لمخدر الآيس وزنت (10 جرام) و كميات كبيرة من السلائف والكيماويات والمستحضرات الطبية المستخدمة ف تصنيع مخدر الآيس و العدد والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع والتعبئة والتغليف و مبالغ مالية و(3) هواتف محمولة و ميزان حساس .





وبمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائه وقيامه بتجهيز المواد الكيماوية والخامات المستخدمة فى تصنيع مخدر الآيس.





وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (17 مليون جنيه تقريبًا).