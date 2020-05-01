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ثقافة

الثقافة تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان على يوتيوب ووثائق نادرة عن الحرب

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:25 م
صدى البلد
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طارق موسى

تحتفل وزارة الثقافة، بقيادة الدكتورة إيناس عبد الدايم، بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، ضمن فعاليات برنامج الأجندة الرقمية، خلال الشهر المعظم، حيث تبث فى الخامسة مساء الأحد 3 مايو على قناتها باليوتيوب الفيلم الوثائقى الكيلو 19 من إنتاج المركز القومى للسينما. 


ويروى إحدى قصص بطولات معركة الكرامة عام 73، من خلال مشاهد حقيقية تتناول تفاصيل سقوط حصن لاهتزانيت الإسرائيلى فى زمن قياسى بعد مرور ساعة واحدة من بداية الحرب، والذي يعد أول حصون خط بارليف وأقواها وسيطرة بواسل قوات اللواء 30 مشاة على منطقة الكيلو 19 وعزلها من جميع الجهات قبل بدء الهجوم الرئيسي. 

 

وفى العاشرة مساء، تذاع احتفالية غنائية فى حب مصر، من إنتاج دار الأوبرا، وتتضمن باقة من الأعمال الوطنية الشهيرة، بقيادة المايسترو سليم سحاب، ومشاركة كل من محمد الحلو، أحمد عفت، مى فاروق، إيمان عبد الغنى، هانى عامر، رحاب مطاوع، سماح عباس، كورال أطفال الأوبرا. 

 

إلى جانب فاصل للموسيقار عمر خيرت، والمطربة ريهام عبد الحكيم، بقيادة المايسترو ناير ناجى، ويسبقها فيلم تسجيلى عن حرب أكتوبر المجيدة. 

 

كما أتاحت وزارة الثقافة على موقعها الرسمي بشبكة الإنترنت، من خلال دار الكتب والوثائق القومية مجموعة نادرة من كنوز الوثائق التاريخية عن انتصارات حرب أكتوبر،  وما تبعها من إجراءات وقرارات، تكريما لأبطالها، إلى جانب ملف آخر عن النصر العظيم فى الإصدارات الصحفية.

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