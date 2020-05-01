الغموض يسيطر على وجهة حميد أحداد المقبلة





وذكرت صحيفة " المنتخب" المغربية، أن حميد أحداد سيشعل سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، سواء من جانب الرجاء الذي يرغب في شراء عقده من الزمالك، أو من خلال العروض الخليجية، وما هو جعل الغموض يسيطر على وجهته المقبلة.





وتبدو فرصة عودة حميد أحداد إلى الزمالك صعبة للغاية، بعد قرار اتحاد الكرة، بتخفيض عدد اللاعبين الأجانب في كل فريق إلى 3 لاعبين فقط، بداية من الموسم المقبل.





وشارك حميد أحداد مع الرجاء في 10 مباريات في مسابقة الدوري المغربي هذا الموسم، سجل خلالهما 4 أهداف.





يذكر أن فيروس كورونا تسبب مؤخرا في إيقاف الأنشطة الرياضية، في معظم دول العالم.

تسيطر حالة من الغموض على وجهة حميد أحداد لاعب الزمالك المعار إلى الرجاء البيضاوي المغربي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.